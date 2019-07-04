Gündem Meteorolojiden Trakya ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
İSTANBUL

4 Temmuz 2019 hava durumu tahmini - ​Meteoroloji'den Trakya ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Trakya ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, Trakya ile Doğu Karadeniz'de öğle saatlerinde aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmezken, hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın kuzeyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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