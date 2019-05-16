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Gündem Meteorolojiden yeni uyarı Aşırı sıcaklıklar etkili olacak
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İSTANBUL

16 Mayıs hava durumu tahmini - Meteoroloji'den batı için yağış güneydoğu için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji'den yeni uyarı: Aşırı sıcaklıklar etkili olacak

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzeybatı bölgesi sağanak yağışın etkisi altındayken, güneydoğu illerinde ise aşırı sıcaklar etkili olması bekleniyor. Yağışların olduğu bölgelerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece düşerken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şanlıurfa
Şanlıurfa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Kütahya, Manisa, Eskişehir, Çankırı, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri ile Ankara’nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz kıyıları ile İç Ege’de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR 4 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının yağış alan bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

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TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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