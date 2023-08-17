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Meteoroloji'den yüksek sıcaklık alarmı: Normallerin 11 derece üzerinde olacak

Meteoroloji, son hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 11 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

08:40 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.


Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.


Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.


MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık


EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


A.KARAHİSAR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 43°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık


BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu


DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık




#Hava durumu
#Meteoroloji
#Sıcaklık uyarısı
#Yağış uyarısı
#İstanbul hava durumu
44 dakika önce
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