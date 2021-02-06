Gündem Meteorolojinden pus, sis, buzlanma ve çığ uyarısı
ANKARA

Meteorolojinden sis, buzlanma ve çığ uyarısı! 6 Şubat hava durumu tahminleri

Meteorolojinden pus, sis, buzlanma ve çığ uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerinde göre, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor.

Çığ tehlikesine dikkat

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey kesimlerde genellikle batı ve güneybatılı, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 24
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22
  • Samsun: Parçalı bulutlu 18
  • Trabzon: Parçalı bulutlu 15
  • Erzurum: Parçalı bulutlu 5
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16

Tüm illerde hava durumu için tıklayınız


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