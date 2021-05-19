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ANKARA

Metinleri karıştırmış:  Akşener HDP'nin diliyle konuştu

Son dönemde tabanını HDP ile ittifaka hazırlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in söylemi de HDP’ye benzemeye başladı. Akşener dün çirkin üslupla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzetti. CHP ve diğer muhalefet partilerinin mesajları ile medyatik pozlarını ajansların kurguladığı biliniyor. Bu nedenle “Ajans, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan için hazırladığı konuşmayı yanlışlıkla Akşener’e göndermiş” yorumları yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Metinleri karıştırmış: ​Akşener HDPnin diliyle konuştu
Meral Akşener

Millet İttifakı ve gizli yandaşlarının ortak dili, bu kez de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin Meclis grup toplantısındaki skandal konuşmasında ifşa oldu.

  • Akşener’in grup konuşması Millet İttifakı’nı tek bir merkezden yöneten ajansı akıllara getirdi. Akşener, İsrail’de mart ayında yapılan seçimler sonucu oluşan tablonun İsrail’in en uzun süreli başbakanı Netenyahu’ya, yeni bir hükümet kurma imkanı vermediğini belirtti.

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ÇİRKİN İFADELER

Konuşmasında çirkin ifadeler kullanan Akşener, “Bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan, Benyamin Netenyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kast etmekten geri durmadı. İsrailli Arap partileri de, yaşananlara tepki olarak koalisyon görüşmelerinden çekildi. Kim kazandı? Savaş tüccarları kazandı” dedi.

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ORTAK DİL YORUMU

  • Türkiye’nin Filistin için yaptığı diplomatik girişimleri ve yardımları görmezden gelen Akşener’in, HDP üslubu kokan bu sözleri “Ajans, HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan için hazırladığı metni karıştırarak Akşener’e verdi” yorumlarına neden oldu.

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BULDAN DA SÖYLEMİŞTİ

Akşener’in dünkü benzetmelerinin benzerlerini HDP’liler de 2015 yılındaki hendek operasyonları döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapmıştı. HDP’li Pervin Buldan, bölge halkına büyük bir düşmanlık beslendiğini iddia ederek, bundan Erdoğan’ı sorumlu tutmuştu.

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SİZE TUZAK KURMUŞLAR

  • AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da “Akşener, siyasî eleştirinin de bir sınırı vardır. Bu Netanyahu benzetmesi ayıptır, kamu vicdanıyla ters düşmektir. Konuşma metninize bunu yerleştirenler size ve Türkiye siyasetine tuzak kurmuşlardır” sözleriyle Akşener’e tepki gösterdi.

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Gazetemize saldırdı

Akşener, haberleriyle Filistin başta olmak üzere mazlum Müslüman coğrafyaların sesi olmaya çabalayan gazetemizi de hedef gösterdi. Akşener, “Peki ne var? Bol miktarda hamaset var. A Haber’de, Yeni Şafak’ta ateşli yorumlar var, yazılar var. Milletimiz, televizyonlarda estirilen hamaset rüzgarlarına artık inanmıyor” diye konuştu.

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