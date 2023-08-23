|
Gündem

Metro algısı her yerde: İSKİ faturalarının üzerinde bulunan su tasarrufu ikazları yerini İBB reklamlarına bıraktı

Seçim döneminde 630 kilometre metro hattı inşa edeceğinin sözünü veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dört yılda yalnızca 7,24 kilometre metro hattı yapabildi. Toplu ulaşım hizmetlerinde sınıfta kalan İmamoğlu, son dönemde reklam panolarını süsleyen “Dünyada aynı anda en çok metro yapan şehir İstanbul”, “İstanbul’un batısına ilk metro geliyor” afişleri ile tepki çekti. Afişlerle sınırlı kalmayan İBB Başkanı, su faturalarında da metro reklamlarına yer verdi. Belediyeye bağlı İSKİ faturalarının üzerinde bulunan su tasarrufu ikazları yerini İBB reklamlarına bıraktı.

14:54 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul sokaklarındaki metro afişleri nedeniyle tepki çeken CHP'li İBB yönetimi, bu kez İSKİ faturalarında reklam yaptı.

İstanbul sokaklarındaki metro afişleri nedeniyle tepki çeken CHP'li İBB yönetimi, bu kez İSKİ faturalarında reklam yaptı.

2019 yerel seçimlerinde İstanbul’da metro hatlarını iki katına çıkaracağını vadeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro yapımında sınıfta kaldı.

Megakente dört yılda sadece 7,24 kilometre metro inşa eden İBB’nin son dönemde reklam panolarını süsleyen
“Dünyada aynı anda en çok metro yapan şehir İstanbul”
,
“İstanbul’un batısına ilk metro geliyor”
afişleri tepki çekti.

Su faturalarında metro reklamı

İBB, panolardan sonra su faturalarında da metro reklamlarına yer verdi. Belediyeye bağlı İSKİ faturalarının üzerinde bulunan su tasarrufu ikazları yerini İBB reklamlarına bıraktı.

CHP'li İBB yönetimi, su faturalarının üzerine
"Kazandık İstanbul'a kazandırdık. Beş yeni metro açtık"
yazdırdı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den 'Pendik'te çok şey değişti' diyen İmamoğlu'na tepki: Dört yılda bir iziniz yok
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den 'Pendik'te çok şey değişti' diyen İmamoğlu'na tepki: Dört yılda bir iziniz yok

CHP'deki değişim hareketine öncülük eden ve belediye hizmetlerini aksattığı gerekçesiyle eleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 'Pendik'te çok şey değişti' ifadelerini kullandı. Pendik'e metro, otopark, kütüphane ve ulaşım çözümü gibi pek çok hizmetin yapıldığını söyleyen İmamoğlu'na Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den tepki geldi. İBB'nin dört yılda Pendik'te bir izi olmadığını söyleyen Ahmet Cin, "Sayın Başkan selamlar. 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.' derler. Sizin için geçerli değil herhalde. 4 yılda Pendik’te bir iziniz olmadığı halde maşallah Twitter’da yağmursuz gök gürültüsü gibisiniz. Herkese yakışmıyor size bu da yakışıyor. Hayat size güzel." ifadelerini kullandı.

Tuzla'da algı operasyonuna girişen İmamoğlu'nun metro oyununu Şadi Yazıcı bozdu: Tek kelimeyle cambaza bak girişimi
Tuzla'da algı operasyonuna girişen İmamoğlu'nun metro oyununu Şadi Yazıcı bozdu: Tek kelimeyle cambaza bak girişimi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı duyuru ile Kaynarca-Pendik Tuzla Metro Hattı 1.Etap projesinde TBM Çıkış töreni düzenleneceğini duyurdu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise İmamoğlu'nun kamuoyunu yanılttığının altını çizmek üzere Metro İstasyonu İnşaat Alanı’nda TBM çıkışını bekledi. Burada açıklamada bulunan Yazıcı, "Sayın Başkan; Kaynarca-Pendik yazıp sonuna Tuzla ekleyerek, Tuzla halkına mesaj gayretiniz, tek kelimeyle; cambaza bak girişimi. Bu metruk, alandaki otlar, alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişmesine şahit oldu. Günler, aylar, yıllar, mevsimler geçti başka da bir şey görmediler. 5 tören yaptınız. Sonuç? %10 bile değil. Masal gibi.” dedi.


#İBB
#İSKİ
#Ekrem İmamoğlu
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Öğretmen atama sonuçları açıklandı: Şimdi sıra 2. yer değiştirme başvurularında!