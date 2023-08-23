Metro algısı her yerde: İSKİ faturalarının üzerinde bulunan su tasarrufu ikazları yerini İBB reklamlarına bıraktı

CHP'deki değişim hareketine öncülük eden ve belediye hizmetlerini aksattığı gerekçesiyle eleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 'Pendik'te çok şey değişti' ifadelerini kullandı. Pendik'e metro, otopark, kütüphane ve ulaşım çözümü gibi pek çok hizmetin yapıldığını söyleyen İmamoğlu'na Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den tepki geldi. İBB'nin dört yılda Pendik'te bir izi olmadığını söyleyen Ahmet Cin, "Sayın Başkan selamlar. 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.' derler. Sizin için geçerli değil herhalde. 4 yılda Pendik’te bir iziniz olmadığı halde maşallah Twitter’da yağmursuz gök gürültüsü gibisiniz. Herkese yakışmıyor size bu da yakışıyor. Hayat size güzel." ifadelerini kullandı.