Metro algısı her yerde: İSKİ faturalarının üzerinde bulunan su tasarrufu ikazları yerini İBB reklamlarına bıraktı

İstanbul sokaklarındaki metro afişleri nedeniyle tepki çeken CHP'li İBB yönetimi, bu kez İSKİ faturalarında reklam yaptı.
2019 yerel seçimlerinde İstanbul’da metro hatlarını iki katına çıkaracağını vadeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro yapımında sınıfta kaldı.
Su faturalarında metro reklamı
İBB, panolardan sonra su faturalarında da metro reklamlarına yer verdi. Belediyeye bağlı İSKİ faturalarının üzerinde bulunan su tasarrufu ikazları yerini İBB reklamlarına bıraktı.