Metro seferlerine 15 Temmuz düzenlemesi: İşte ücretsiz olacak güzergahlar

FETÖ silahlı kalkışmasına geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper ederek milli iradeye sahip çıkan Türk milletinin, "15 Temmuz direnişi"nin üzerinden 7 yıl geçti. Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceği araştırılanlar arasında. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) şehir içi toplu taşıma araçları, 15 Temmuz saat 00.00'dan 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar vatandaşa ücretsiz hizmet veriyor olacak. Peki, 15 Temmuz toplu taşıma bedava mı? 15 Temmuz günü İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray, İBB otobüsleri, İzban ücretsiz mi? İşte detaylar.