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Metro seferlerine 15 Temmuz düzenlemesi: İşte ücretsiz olacak güzergahlar

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Pazartesi günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

09:28 - 9/07/2024 Salı
AA
15 Temmuz'da ücretsiz olacak seferler
15 Temmuz'da ücretsiz olacak seferler
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla
15 Temmuz Pazartesi günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle
15 Temmuz'da Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy
metro hattı seferleri ücretsiz olacak.


#15 Temmuz
#Demokrasi ve Milli Birlik Günü
#Resmi Gazete
#metro
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