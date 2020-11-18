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İSTANBUL

Metro ve metrobüste yine bilindik manzara: Mesafe yok korona var

Metro ve metrobüste yine bilindik manzara: Mesafe yok korona var

İstanbul'da toplu ulaşımda en önemli araçlardan metrobüs ve metroda bu sabah saatlerinde yine 'Sosyal mesafesiz' yolculuk yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Yenikapı-Havalimanı metrosunda sosyal mesafesiz yolculuk yapmak zorunda kalan İstanbullular.
Yenikapı-Havalimanı metrosunda sosyal mesafesiz yolculuk yapmak zorunda kalan İstanbullular.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni önlemler alınırken, sabah gün ağarmadan yola çıkan çalışanların kullandığı metrobüs ve metrolarda saat 08.30'a kadar yolcular sosyal mesafesiz yolculuk yapmak zorunda kaldı. Beylikdüzü ve Avcılar'dan hareket eden metrobüslere binenler sırt sırta gidecekleri yere ulaşmaya çalışırken, metrolarda da yoğunluk görüldü.

Metro istasyonlarında bu sabah yaşanan yoğunluk.

Ataköy yönünden gelen metronun 15 Temmuz Sehitler Otogarı'ndaki Esenler ve Kirazlı seferleri için aktarmalarda yoğunluk görülürken yolcular araçlara binmede zorlandı. Özellikle Kirazlı-Yenikapı hattında da yolcular ayakta durmada zorlanarak yolculuk yaptı.

Yenikapı-Havalimanı metrosunda da durum istasyonlardan farklı değil.
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