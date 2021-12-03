Gündem Metrobüs arazı yaptı Duraklarda yoğunluk oluştu
İSTANBUL

Metrobüs arazı yaptı: Duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul'da Avcılar yönünden gelen bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu. Yenibosna'daki durakta bekleyen bazı vatandaşlar metrobüsün uzun süre gelmemesi üzerine yürümeyi tercih etti.

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Haber Merkezi İHA
Metrobüs arazı yaptı: Duraklarda yoğunluk oluştu
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Okula ya da işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, Yenibosna’daki metrobüs durağına gelince kötü bir sürprizle karşılaştı. Avcılar yönünden gelen bir metrobüsün arıza yapması sonucu durakta yoğunluk oluştu.

Durakta adım atacak yer kalmazken, uzun süre metrobüs bekleyen bazı vatandaşlar yürümeyi tercih etti.

İstanbul'da metrobüs arızası uzun kuyruklar oluşturdu
OYNAT 00:28
İstanbul'da metrobüs arızası uzun kuyruklar oluşturdu
İstanbul'da son dönemde sık sık arızalanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Akşam saatlerinde Haramidere Metrobüs Durağı'nda Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüs arıza yaptı. Yaşanan arıza nedeniyle Haramidere Sanayi Sitesi-Haramidere metrobüs durakları arasında metrobüs yoğunluğu yaşanırken, seferlerde kısa süreli aksaklıklar yaşandı. Arıza yapan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.


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