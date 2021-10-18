Metrobüs arızası yaşanmayan gün yok: Adres yine Ayvansaray

İETT otobüs ve metrobüsleriyle ilgili her geçen gün arıza haberleri gündeme gelirken, bir olay da Eyüp'te yaşandı.
Saat 17.50 sıralarında Avcılar yönüne ilerlerken Ayvansaray durağında arıza yapan bir metrobüs yolcularını durakta indirdi.
OYNAT 00:49
Ayvansaray'da metrobüs arızalandı: Yolcular uzun kuyruklar oluşturdu
İETT otobüs ve metrobüsleriyle ilgili her geçen gün arıza haberleri gündeme gelirken, bir olay da Eyüp'te yaşandı. Saat 17.50 sıralarında Avcılar yönüne ilerlerken Ayvansaray durağında arıza yapan bir metrobüs yolcularını durakta indirdi.
Uzun süre durakta bekleyen yolculara görevliler tarafından bir açıklama yapılmadı. Uzun kuyruklar oluşturan yolcular ile duraktaki görevliler arasında kimi zaman gergin anlar yaşadı. GERGİN ANLAR YAŞANDI
Uzun süre durakta bekleyen yolculara görevliler tarafından bir açıklama yapılmadı. Uzun kuyruklar oluşturan yolcular ile duraktaki görevliler arasında kimi zaman gergin anlar yaşadı.
TERS YÖNDEN GELEN ARAÇLA YOLA DEVAM EDİLDİ
Arızanın giderilememesi üzerine yolcular ters yönden gelen metrobüslerle yola devam etti.
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