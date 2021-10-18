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İSTANBUL

Metrobüs arızası yaşanmayan gün yok: Adres yine Ayvansaray

Haftalardır bozulan otobüs ve metrobüsler nedeniyle gündeme gelen İstanbul'da bu kez de Eyüp ilçesinde metrobüs arızası yaşandı. Ayvansaray durağında uzun bir süre bekleyen yolcular, ters yönden gelen metrobüslerle yola devam etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Metrobüs arızası yaşanmayan gün yok: Adres yine Ayvansaray
Ayvansaray'da metrobüs arızası

İETT otobüs ve metrobüsleriyle ilgili her geçen gün arıza haberleri gündeme gelirken, bir olay da Eyüp'te yaşandı.

Saat 17.50 sıralarında Avcılar yönüne ilerlerken Ayvansaray durağında arıza yapan bir metrobüs yolcularını durakta indirdi.

Ayvansaray'da metrobüs arızalandı: Yolcular uzun kuyruklar oluşturdu
OYNAT 00:49
Ayvansaray'da metrobüs arızalandı: Yolcular uzun kuyruklar oluşturdu
İETT otobüs ve metrobüsleriyle ilgili her geçen gün arıza haberleri gündeme gelirken, bir olay da Eyüp'te yaşandı. Saat 17.50 sıralarında Avcılar yönüne ilerlerken Ayvansaray durağında arıza yapan bir metrobüs yolcularını durakta indirdi.

Uzun süre durakta bekleyen yolculara görevliler tarafından bir açıklama yapılmadı. Uzun kuyruklar oluşturan yolcular ile duraktaki görevliler arasında kimi zaman gergin anlar yaşadı.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Uzun süre durakta bekleyen yolculara görevliler tarafından bir açıklama yapılmadı. Uzun kuyruklar oluşturan yolcular ile duraktaki görevliler arasında kimi zaman gergin anlar yaşadı.

TERS YÖNDEN GELEN ARAÇLA YOLA DEVAM EDİLDİ

Arızanın giderilememesi üzerine yolcular ters yönden gelen metrobüslerle yola devam etti.

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