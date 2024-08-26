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Metrobüs kullananlar dikkat: Bir durak hizmete kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında süren "Beyaz Yol" çalışması kapsamında kapatılan Cennet Mahallesi Durağı yeniden kullanıma açıldı. Çalışma kapsamında Beşyol durağı Beylikdüzü yönünde hizmete kapatılacak.

11:15 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:39 - 26/08/2024 Pazartesi
AA
Çalışma nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Çalışma nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İBB ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor.

Çalışma kapsamında, Cennet Mahallesi Durağı Beylikdüzü yönünde 23 Ağustos'tan itibaren geçici olarak kullanıma kapatılmıştı.

3 gün boyunca çalışmaların sürdüğü durak saat 06.00'da tekrar kullanıma açıldı.

İşe gitmek için sabahın erken saatlerinden itibaren durağa gelen vatandaşlar Beylikdüzü istikametinde metrobüs kullanmaya başladı.


Beşyol durağı kapatılacak

"Beyaz Yol" çalışması kapsamında Beşyol durağı Beylikdüzü yönünde hizmete kapatılacak.

Çalışma kapsamında, Beşyol durağı Beylikdüzü yönünde yarın saat 18.00'den itibaren geçici olarak kullanıma kapatılacak. Zincirlikuyu istikametinde çalışmadan etkilenmeyecek durak, 30 Ağustos Cuma günü 06.00'da tekrar kullanıma açılacak.


Öte yandan 24 Ağustos'ta Beylikdüzü yönünde kullanıma kapatılan Florya durağında da hizmet verilemiyor.


Bu durağa ulaşmak isteyen yolcular, bir sonraki durakta inip Zincirlikuyu istikametinde tekrar metrobüse biniyor. Florya durağı, yarın saat 06.00'da tekrar hizmet vermeye başlayacak.


Çalışma nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu

Bölgede süren çalışmalar nedeniyle D-100 kara yolu Ankara yönünde tek şerit dubalarla kapatıldı.

Metrobüslerin D-100 kara yoluna çıkması nedeniyle Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.




#Metrobüs
#İBB
#Cennet Mahallesi Durağı
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