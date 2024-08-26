Metrobüs kullananlar dikkat: Bir durak hizmete kapatılacak

İstanbul’da toplu ulaşım çilesi her geçen gün yeni bir boyut daha kazanıyor. Mesai çıkışında metrobüsle evlerine gitmeye çalışan İstanbullular tıklım tıklım dolu olan otobüs tavanından akan bozuk klimaların suyunun altında yolculuk yapmaya çalıştı. M4880 kapı numaralı metrobüse binen İstanbullular başlarından aşağıya akan klima sularının altında sırılsıklam oldu.