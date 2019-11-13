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İSTANBUL

Metrobüste zorlu akşam yolculuğu: Sorun çözülemiyor

Metrobüste zorlu akşam yolculuğu: Sorun çözülemiyor

İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla ek metrobüs seferleri konulmasına rağmen, duraklarda ve araçlarda izdihamın önüne geçilemiyor.

Haber Merkezi DHA
Metrobüste yoğunluk devam ediyor.
Metrobüste yoğunluk devam ediyor.

Metrobüs hattının Avrupa yakasındaki son noktaları Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinden sabah erken saatte yola düşerek gelenler adeta insan seli oluştururken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sabah ve dönüş saatlerinde metrobüs seferlerini arttırdı. Neredeyse her 15 saniyede bir aracın gelmesine rağmen sorun çözülemedi.

  • Akşam saatlerinde Sögütlüçeşme'den Avcılar'a ve Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü yönüne giden metrübüslerde büyük izdiham yaşanıyor. Araçlar tıka basa dolu ilerlerken, zaman zaman tartışma ve itiş- kakışlar yaşanıyor.

İstanbul'daki metrobüs yoğunluğu dikkat çekiyor
OYNAT 02:20
İstanbul'daki metrobüs yoğunluğu dikkat çekiyor
İstanbul'da yoğunluk sabah ve akşam saatlerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla ek metrobüs seferleri konulmasına rağmen, duraklarda ve araçlarda izdihamın önüne geçilemiyor.

"Araç sayısı artırılmalı"

Yolculardan Levent Erdem, yoğunluğu azaltmak için hareket eden araç sayısının biraz daha arttırılmasını isterken, bunun da çözüm getirmeyeceğini söyledi.

Bir başka yolcu sabah-akşam yolculuk eziyeti çektiklerini ifade ederken, "Başka bir şansımız yok" diye konuştu.

Yolculardan Saffet Öztürk, “İş saatlerinde çok sıkıntılı. Gidiş-geliş çok kalabalık” derken, oturarak yolculuk edebilen bir yolcu, ““Göründüğü gibi. İşe gidiş ve çıkış saatlerinde çok büyük aşırı yoğunluk var. Bu çile bizim için sıradanlaştı. Herkes kuyrukta, araca binebilenler kendilerini şanslı hissediyor” dedi.

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