Gündem Metroda maske kavgası Nefes almak için çıkardım
İSTANBUL

Metroda 'maske' kavgası: Nefes almak için çıkardım

Metroda vatandaşlarla maske takmayan bir genç arasında tartışma yaşandı. Genç maskesini nefes almak için çıkardığını söyleyerek kendisini savundu. Vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden son buldu.

Haber Merkezi İHA
Metroda maske kavgası: Nefes almak için çıkardım
Kavga anları böyle görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenikapı-Kirazlı metrosunda yaşandı. Maske takmayan gence bir grup vatandaş uyarıda bulundu.

Genç, maskesini sürekli taktığını, sadece bir anlık nefes almak için çıkardığını söyledi. Grup ve genç arasındaki tartışma devam etti ve ortam bir anda gerildi.

Gruptakiler uyarılarına devam edince genç "Kes ulan" diye karşılık vererek üzerlerine yürüdü. Başka vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden son buldu. Gencin, zaman zaman maskesini çıkarmaya devam ettiği görüldü.

Metrobüste böyle kavga görülmedi
GÜNDEM
Metrobüste böyle kavga görülmedi

Metroda sarmaş dolaş olan genç sevgilileri uyaran yolcu ile çocuk arasında yumruk yumruğa kavga çıktı
OYNAT 00:34
Metroda sarmaş dolaş olan genç sevgilileri uyaran yolcu ile çocuk arasında yumruk yumruğa kavga çıktı
Bursa'da birbirine sarılan iki genci 'yanlış örnek oluyorsunuz' diyerek uyaran şahıs ile gençler arasında yumruklu kavga çıktı. Kendisini uyaran yolcuya 'ne diyorsun bilader?' diye çıkışan genç, yolcunun üzerine yürüyünce olanlar oldu. O anlar bir başka yolcu tarafından kaydedildi.


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