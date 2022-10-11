Gündem Metrodaki bıçaklı saldırganın cezası belli oldu
İSTANBUL

Metrodaki bıçaklı saldırganın cezası belli oldu

Kadıköy Tavşentepe metrosunda elinde bıçakla tehditler savurduğu gerekçesiyle yargılanan Emrah Yılmaz'a 4 farklı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Haber Merkezi DHA
Metrodaki bıçaklı saldırganın cezası belli oldu
Metrodaki bıçaklı saldırganın cezası belli oldu

Kadıköy Tavşentepe metrosunda elinde bıçakla tehditler savurduğu gerekçesiyle yargılanan Emrah Yılmaz'a 4 farklı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bıçakla dehşet saçıp bir kadına tehditler savuran saldırgan yakalanmıştı. Polisin gözaltına aldığı şüphelinin 20 suç kaydının bulunduğu ortaya çıkmıştı.Saldırganın cezası belli oldu.

Metroda elinde bıçakla tehditler savurduğu gerekçesiyle yargılanan Emrah Yılmaz'a 4 farklı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İSTANBUL EMNİYETİ KISA SÜREDE TESPİT ETMİŞTİ

İstanbul Emniyet’inden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"24.11.2021 günü Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkek şahsın, bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğu görülmüştür. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahsı yakalamak için detaylı bir çalışma başlatılmıştır. Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y.(32) olduğu tespit edilmiştir.” denildi.

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