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POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu: Avrupa Birliği mahkeme gibi hareket edemez

Çavuşoğlu: Avrupa Birliği mahkeme gibi hareket edemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği, mahkeme gibi hareket edemez. Kıbrıs milli davamızdır. Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın" dedi.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştuç

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

(Doğu Akdeniz) Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın.

KKTC’nin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs bizim milli davamızdır.

Türkiye ne pahasına olursa olsun Filistin davasını savunmaya devam edecektir.

İdlip’te yaşanacak bir insani dramın 2015 yılını dahi aratacağı konusunda herkesi uyarmak isterim.

Irak ve Suriye’de huzur olmadan Ortadoğu’da denge kurulamaz.

Asya’nın farklılıklarını gözeten ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni politikayı oluşturma zamanı gelmiştir. 'Yeniden Asya' adını verdiğimiz açılımı bugün ilan ediyoruz.

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​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan net Doğu Akdeniz mesajı.
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