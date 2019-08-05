Mevlüt Çavuşoğlu: Avrupa Birliği mahkeme gibi hareket edemez Çavuşoğlu: Avrupa Birliği mahkeme gibi hareket edemez Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği, mahkeme gibi hareket edemez. Kıbrıs milli davamızdır. Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın" dedi.

Haber Merkezi 05 Ağustos 2019, 11:25 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019, 11:31 AA