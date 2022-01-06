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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Kazakistan’daki durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi İHA
Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Kazakistan’daki durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Kazakistan’da yaşanan gerilimi ele aldı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi. Görüşmede iki bakanın, Kazakistan’daki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ve aynı zamanda ilgili diğer konuları da müzakere ettiği bildirildi.

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