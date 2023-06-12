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Mevzilerimize saldıranlar havaya uçuyor: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi'' ifadeleri kullanıldı.

09:57 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Birliklerimiz meşru müdafaa hakkını kullanıyor.

Birliklerimiz meşru müdafaa hakkını kullanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Fırat Kalkanı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu.



Paylaşımda, ''Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi'' ifadelerinde bulunuldu.



#MSB
#Fırat Kalkanı
#etkisiz
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