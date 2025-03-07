Mevzuata uygun olsaydı hepsi kurtulabilirdi

TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, sektör temsilcilerini dinledi. Komisyonda konuşan İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nden İlker İbik, otelde mevzuata uygun “yangına dayanımlı duvar” ve “duman sızdırmaz kapı” olsa, oteldekilerin kurtulacağının altını çizdi. Yapı yüksekliği sınırının 30,5 metre olduğunu ifade eden İbik, 43 metre yapı yüksekliğine sahip Grand Kartal Otel'in, yönetmelikteki tüm sınırların üzerinde olduğunu söyledi. Asansör kapılarının da mevzuata göre yarım saat yangına dayanıklı olması gerektiğini vurgulayan İbik, Grand Kartal’da asansörlerde de can kaybı yaşandığını belirtti. İZODER Genel Sekreteri Timur Diz ise binanın dış cephe kaplamasının yanıcı maddelerden oluştuğuna dikkat çekti.

Komisyon üyesi AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ise keşifte öğrendiği bir bilgiyi paylaştı. Bolu Belediyesi İtfaiyesi, o gece yangına geç müdahale ettiği tartışmalarıyla gündeme gelmişti. Bolu İtfaiyesi’nin 1 adet şişirilebilir atlama yatağı kullandığını, onun da birkaç kullanımdan sonra patladığını ifade eden Kurt, “Şişirilebilir atlama yatağının birkaç adet olması, sağlıklı çalışması birçok vatandaşımızın hayatını kurtarabilirdi. O atlama yatakları olsaydı vatandaşlarımızın belki birçoğu kurtulmuş olacaktı” dedi.