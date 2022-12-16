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POLİTİKA

Meydan başka masa başka: İmamoğlu’na sıcak bakan sadece Akşener

İmamoğlu’nun Saraçhane’deki gövde gösterisine destek veren 6’lı masa “adaylık” konusunda ise çekinceli. İmamoğlu’na sıcak bakan sadece Akşener. İYİ Parti’deki ülkücülerin İmamoğlu’nu istemediği belirtiliyor. CHP’nin merkez ekibi ile ulusalcı kanat adaylığa karşı. Gelecek, DEVA, Saadet ve DP de İBB Başkanı’na mesafeli.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Meydan başka masa başka: İmamoğlu’na sıcak bakan sadece Akşener
6'lı masa liderleri, dün Saraçhane'deki belediye binası önünde İmamoğlu’na destek için düzenlenen mitinge katıldı.

6’lı masa İmamoğlu için gövde gösterisine soyunsa da cumhurbaşkanı adaylığı söz konusu olduğunda CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına karşı değerlendirmeleri farklı. Masada ağırlık İmamoğlu’na mesafeli. Bu ortaklar DEVA, Gelecek, SP ve DP. İYİ Parti, aday olarak ismini dillendirse de İmamoğlu konusunda bütün değil. Ülkücü taban İmamoğlu’na soğuk. CHP’nin içindeki ulusalcı kanat ile genel merkez ekibi de CHP’li bir isim olarak görmediği için olası adaylığına sıcak yaklaşmıyor. 2023 seçimlerinde gösterilecek cumhurbaşkanı adayını zamana bırakan, bunun yanı sıra liste ve paylaşım konusunda farklı düşünen 6’lı masanın ortasına Ekrem İmamoğlu’nun durumu yeni kriz başlığı olarak düştü. Adaylığına yeşil ışık yakarak İmamoğlu’na liderler arasında en çok destek veren isim olarak gösterilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in karar sonrası yanına gitmesi İmamoğlu’na liderler arasında sıcak bakan tek ismin olduğunu kuvvetlendirdiği belirtiliyor. Ancak partisi İmamoğlu’nun olası adaylığı konusunda tek ses değil. İYİ Parti içindeki ülkücü tabanın İmamoğlu’na soğuk yaklaştığı belirtiliyor. Merkez sağ siyasetinden gelen isimler ise İmamoğlu’nun kazanabilecek güçte bir profil olmadığını savunuyor.

CHP KÖKENLİ DEĞİL

CHP’de ise ulusalcı kanadın İmamoğlu hakkında CHP kökenli olmadığı değerlendirmesinde bulunduğu belirtiliyor. CHP’li birçok ismin bu nedenle adaylıkta safını Kılıçdaroğlu’ndan yana seçtiği vurgulanıyor.

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