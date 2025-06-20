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Meyve suyu ve süt kutusunda uyuşturucu çıktı

Meyve suyu ve süt kutusunda uyuşturucu çıktı

15:4920/06/2025, جمعہ
AA
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Yapılan aramada 648 uyuşturucu hap, 7,85 gram sentetik uyuşturucu ve 10 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Yapılan aramada 648 uyuşturucu hap, 7,85 gram sentetik uyuşturucu ve 10 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde meyve suyu ve süt kutusunda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesindeki iki adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada meyve suyu ve süt kutusunda 648 uyuşturucu hap, 7,85 gram sentetik uyuşturucu ve 10 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan N.Y. (38) ve B.K. (20) emniyete götürüldü.



#İlkadım
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