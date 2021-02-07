Gündem Mezarlıktan ağlayan bebek sesi geliyor dediler polis saatlerce arama yaptı
BURSA

'Mezarlıktan ağlayan bebek sesi geliyor' dediler polis saatlerce arama yaptı

Bursa’da gece yarısı vatandaşın ’mezarlıktan ağlayan bebek sesi geliyor’ ihbarı polisi harekete geçirdi.

Haber Merkezi İHA
Polis aramalar sonucu bir bebek bulamadı.
Polis aramalar sonucu bir bebek bulamadı.

Olay, saat 01.00 sularında merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşın mezarlıkta ağlayan bebek ihbarı üzerine Alacahırka mezarlığına gelen polis, mezarlık içerisinde geniş kapsamlı araştırma başlattı.

UZUN SÜREN ARAMA

Yaklaşık 20 dakika boyunca tüm mezarlığı karış karış ve dikkatli şekilde mercek altına alan polis ekipleri, ağlayan bebek bulgusuna rastlamadı.

Asılsız ihbar sonrası polis ekipleri mezarlıktaki çalışmalarına son vererek, olay yerinden ayrıldı.

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