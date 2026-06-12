MHP Adıyaman il ve merkez ilçe teşkilatları feshedildi

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partisinin Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partisinin Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini duyurdu.
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