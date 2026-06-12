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MHP Adıyaman il ve merkez ilçe teşkilatları feshedildi

MHP Adıyaman il ve merkez ilçe teşkilatları feshedildi

18:5512/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
DHA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partisinin Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partisinin Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini duyurdu.

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