Semih Yalçın duyurdu: MHP Kilis İl Teşkilatı feshedildi

MHP'de Kilis'in yeni İl Başkanlığı görevine Ercan Akdemir atandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kilis İl Teşkilatı'nın parti tüzüğü uyarınca feshedildiğini açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kilis İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.
Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kilis il teşkilat organlarının parti tüzüğü uyarınca feshedildiğini, yeni İl Başkanlığı görevine Ercan Akdemir'in atandığını belirtti.
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