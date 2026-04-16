Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
MHP Kütahya Eskişehir ve Kars İl Teşkilatı'nı da feshetti

15:59 16/04/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yeni il başkanlarını açıkladı.
MHP’de İstanbul'un ardından Eskişehir, Kütahya ve Kars İl Teşkilatı da feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52 ve 54'üncü maddeleri kapsamında alınan karar doğrultusunda Eskişehir İl Başkanlığı görevine Ayhan Sezer’in atandığını açıkladı. Kütahya İl Başkanlığı’na ise Mehmet Ali Türker getirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kütahya, Eskişehir ve Kars İl Teşkilatı'nın feshedildiğini bildirdi.

Kütayha teşkilatı feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı ilk yazılı açıklamada,
"Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır"
ifadesini kullandı.

Eskişehir teşkilatı da feshedildi

Yalçın, yaptığı ikinci yazılı açıklamada,
"Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanlığı görevine Ayhan Sezer atanmıştır"
dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP Kars İl Teşkilatı’nın feshedildiğini duyurdu. Yalçın açıklamasında,
"MHP Kars İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Başkanlığı görevine Ali Okyay atanmıştır"
ifadelerini kullandı.




#MHP
#Semih Yalçın
#Kütahya
#eskişehir
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
