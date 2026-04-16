MHP Kütahya Eskişehir ve Kars İl Teşkilatı'nı da feshetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yeni il başkanlarını açıkladı.
MHP’de İstanbul'un ardından Eskişehir, Kütahya ve Kars İl Teşkilatı da feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün 52 ve 54'üncü maddeleri kapsamında alınan karar doğrultusunda Eskişehir İl Başkanlığı görevine Ayhan Sezer’in atandığını açıkladı. Kütahya İl Başkanlığı’na ise Mehmet Ali Türker getirildi.
Kütayha teşkilatı feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı ilk yazılı açıklamada,
"Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır"
ifadesini kullandı.
Eskişehir teşkilatı da feshedildi
Yalçın, yaptığı ikinci yazılı açıklamada,
"Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanlığı görevine Ayhan Sezer atanmıştır"
dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP Kars İl Teşkilatı’nın feshedildiğini duyurdu. Yalçın açıklamasında,
"MHP Kars İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Başkanlığı görevine Ali Okyay atanmıştır"
ifadelerini kullandı.
