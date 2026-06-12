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MHP Adıyaman il ve merkez ilçe teşkilatları feshedildi: Yeni isimler belli oldu

MHP Adıyaman il ve merkez ilçe teşkilatları feshedildi: Yeni isimler belli oldu

18:5512/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
DHA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partisinin Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini duyurdu. Yalçın, İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığına Selçuk Aslancan’ın atandığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Adıyaman İl Teşkilatı ve Merkez İlçe Teşkilatının feshedildiğini, İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığına Selçuk Aslancan’ın atandığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52’nci ve 54’üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığına Selçuk Aslancan atanmıştır" ifadelerini kullandı.


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