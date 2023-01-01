MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'dan Mansur Yavaş yönetimine tepki: Ankara 15 yıl geriye gitti

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldiği 2019 yılından bu yana bir kilometre bile metro hattı yapmadığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, " Yavaş seçim vaadi olarak 58 kilometre metro yapacağına söz vermişti. Biz Meclis'te de onayladık ancak ortaya hala daha bir şey yok" dedi.