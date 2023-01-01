MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'dan Mansur Yavaş yönetimine tepki: Ankara 15 yıl geriye gitti

Mansur Yavaş - Alparslan Doğan
MHP'li Alparslan Doğan, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Doğan, burada yaptığı konuşmada Mansur Yavaş yönetimine tepki gösterdi.
"Ankara 15 yıl geriye gitti"
"Ankara 15 yıl geriye gitti"
Doğan, 4,5 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olduğunu belirterek,
"Maalesef 4,5 yıldır bırakın bir çivi çakılmasını, Ankara 15 yıl geriye gitmiştir. Önümüzdeki seçimlerde Ankaralıların bu zihniyete, bu hataya düşmeyeceğine eminim."
dedi.
"Ortak bir kararla aday belirlenecektir"
"Ortak bir kararla aday belirlenecektir"
Doğan,
"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı için önümüzdeki günlerde mutlaka bir araya geleceklerdir. Ortak bir kararla aday belirlenecektir"
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce