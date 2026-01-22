Yeni Şafak
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı

21:5022/01/2026, Perşembe
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP yanlısı medya tarafından yapılan maksatlı yayınlar üzerine, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık'ın görevden alındığını ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın görevden alındığını bildirdi.

Yalçın, X hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Başta medyadaki tellalı ve borazanı Halk TV olmak üzere CHP yanlısı medya tarafından yapılan maksatlı yayınlar üzerine, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, tarafımızdan görevden alınmıştır. MHP, teşkilatlarında ve öteki kadrolarında görev alan isimlerin karakterleri ve icraatıyla ilgili hiçbir spekülasyona izin vermez ve vermeyecektir. MHP'nin gösterdiği hassasiyet ve onurlu duruşun aynısını, yargılanan ve haklarında onlarca iddia ortaya atılmış olan belediye başkanları konusunda da CHP'den bekliyoruz. Buyursunlar. Bakalım, CHP aynı namuslu tavrı sergileyebilecek mi?"



