MHP depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit etmek için heyet oluşturdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
Yalçın, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin üzerinden 144 gün geçmesine rağmen milletin yaşadığı kayıpların ve büyük yıkımların acısının hala tazeliğini muhafaza ettiğini belirtti.
Depremlerin ardından devletin bütün kurum ve kuruluşlarının, vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının depremzedelerin yanında olduğunu kaydeden Yalçın, şöyle devam etti:
"Heyet üyeleri, devletin vatandaşların yanında olduğunu anlatacak"
Yalçın, heyet üyelerinin, devletin bütün varlığıyla hayatta kalanların yanında olduğunu anlatacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:
"Bu arada valiliklere, AFAD'a ve bölgede hizmet veren sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirilecek, felaketin vurduğu illerde bundan sonra yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulunulacaktır. Söz konusu heyette bulunan milletvekili arkadaşlarımız, TBMM'de yürüttükleri yasama görevlerinden arta kalan zamanlarını, bölge sorunlarının çözümü için gayret göstermeye ve vatandaşlarımıza hizmete ayıracaklardır"