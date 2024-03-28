MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Ekrem İmamoğlu CHP'den çok Kandil'in PKK'nın siyasi acentesinin adayı konumundadır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, 3 gün sonra yapılacak olan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Yalçın, MHP olarak toplumda ağır basan siyasi eğilimin demokratik tercihe hürriyet, barış ve meşruiyet içinde yansımasının vazgeçilmez öncelikleri olduğunu ifade ederek, hiçbir caydırıcı unsurun, vesayetin, baskı unsurunun milli irade önüne çıkmasına tahammülü olmadıklarını kaydetti. Yalçın, paylaşım ve bölücülük hedefleyen hiçbir kurumun, kuruluşun veya odağın Türk siyasetine hakim olmasına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

“‘Al takke ver külah', ‘Al papazı ver kızı' diyerek belediye başkanlıklarını paylaşanları ibretle seyretmekteyiz”

AK Parti ile MHP'yi Cumhur İttifakı bünyesinde birleştiren ve Türkiye Yüzyılı ortak hedefinde buluşturan unsurun aynı milli miras olduğunun altını çizen Yalçın, “Hal böyle iken yerel seçimler dolayısıyla bazı siyasi parti ve ahfillerde bölücülerle ‘Al takke ver külah', ‘Al papazı ver kızı' diyerek belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyelikleri paylaşanları milletimizle birlikte ibretle seyretmekteyiz” ifadelerini kullandı.

"Bunlar, mübarek Ramazan ayına rağmen iştiha ve ihtiraslarına gem vurmamıştır"

CHP'nin Cumhur İttifakı'nın sözcülerine ve temsilcilerine laf yetiştirerek açığa düşmeme çabası içerisinde olduğunu kaydeden Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

“Diğer yandan da mukadderatını bağladığı bölücü terör örgütünün siyasi kanadına çıtını çıkaran partililerle belediye başkanı adaylarına ayar vermekle meşguldür. Bunlar, mübarek Ramazan ayına rağmen iştiha ve ihtiraslarına gem vurmamıştır.”

"Ekrem İmamoğlu CHP'den çok Kandil'in, PKK'nın siyasi acentesinin adayı konumundadır"

Yerel seçimler dolayısıyla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere mega kentler üzerinden deveran eden siyasi atışmaların daha çok öne çıktığına dikkati çeken Yalçın, “Mesela İstanbul'da kazanması için tavşan adaylarla halkın aldatılmaya çalışıldığı ve bölücü terör örgütünün açıkça destek verdiği Ekrem İmamoğlu, AK Partili belediyenin başlatıp hükümetin destek verdiği bütün projeleri sahiplenmiş durumdadır. İmamoğlu, bu arada PKK'nın siyasi kanadının tam desteğini almak için çırpınmakta, bu yüzden DEM Parti'yi eleştirmeye kalkan CHP'lileri tehdit edip, onlara hışımla parmak sallamaktadır. Ekrem İmamoğlu CHP'den çok Kandil'in, PKK'nın siyasi acentesinin adayı konumundadır. CHP DEM'le eklemlenip artık CH(P)KK adını almış, Ekrem İmamoğlu da Ek-DEM İmamoğlu olmuştur” dedi.

"Artık istikametini yitirmiş olan CHP'nin yeni siyasi kıblesi de Kandil'dir"

“İmamoğlu'nun belediyecilikte parmak ısırtan inşa ve kentsel dönüşüm hizmetlerinin son evresi ise balya balya para kulesidir” diyen Yalçın, “PKK yalnızca terör örgütünün kısaltması değildir. Bu baş harflerin CHP zaviyesinden bir başka açılımı da para kulesi kepazeliğidir. Artık istikametini yitirmiş olan CHP'nin yeni siyasi kıblesi de Kandil'dir. CHP, güneşi zapt etme iddiasından vazgeçip Kandil'in kör ışığına fit olmuştur” ifadelerini kullandı.

"Ankara'da geçen 5 yılda sorunlar çözülmemiştir"

Ankara'da halkın gözünün boyanmaya çalışılarak şarlatan belediyecilik sergilendiğini kaydeden Yalçın, “Geçen beş yılda başkentte özgün projelerle bir santimetre bile metro inşa edilmemiş, hiçbir büyük altyapı sorunu çözülmemiştir. Ancak önceki dönemde başlayıp sürdürülen projelere çullanılmıştır” dedi.

"Milletin umudu Cumhur İttifakı'nın adaylarında ve göz dolduran projelerinde"