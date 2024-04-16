MHP Genel Başkanı Bahçeli: İran ve İsrail Gazze katliamını perdelemek için tiyatro sahneledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.





İran ve İsrail arasında son günlerde artan gerilime değinen Bahçeli "İran-İsrail saldırısı ile adeta Gazze katliamının perdelenmesi için iki devletin ön planda olduğu tiyatro sergilendi." dedi.

















İşte Bahçeli'nin açıklamaları;





Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyorum. Tüm iyi niyetimle ülkemizin ve partimizin bahtının açık olmasını diliyorum.





İnsanından kopan siyasetçinin kaderi sonunda dibe çakılmaktır. Siyasetin ekseni akıl, enerjisi ahlaktır. Bulmayı amaçladığımız hazine milletimizin vicdanındadır.





Hiç kuşkusuz egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Millet ne diyorsa saygımız ve sadakatimiz tamdır ve tartışmasızdır. MHP, Türkiye ve Türk milletine varlığını adamış, siyasetçinin değil seçmenin mutluluğu her zaman gaye eylemiştir.





İnsanından kopan siyasetçinin kaderi sonunda dibe çakılmaktır. Siyasetin ekseni akıl, enerjisi ahlaktır. Bulmayı amaçladığımız hazine milletimizin vicdanındadır.





Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet nasıl karar verirse saygımız tam ve tartışmasızdır. Demokrasiye bağımsızlığımız sözde değil özdedir. MHP Türkiye'ye varlığını adamıştır. Siyasetçinin değil seçmenin mutluluğunu gaye edinmiştir. Buna devam edeceğiz.





Her birimizin vazifesi kafa karıştıran, ortamı bulandıran zihniyetin kara propagandasına aldırmadan halkın yolunda arkamıza bakmadan hızlı adımlarla yürümektir. Biz görevimizin farkındayız. Yapacaklarımızın şuurundayız. Türk milletini layık olduğu yüksek mevkiye ulaştırmalıyız.





Yeni anayasa çağrısı





Ters akıntılara göğüs germeliyiz. Türk siyaset yapısını taleplere göre yeniden ele almalı, yeni anayasa ile taçlandırmalıyız. Türk devrinde insanımızın mutlu olacağı dönemin kapılarını el birliği ile açmalıyız. Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevaplar hazırlayarak kalıcı reformları hayata geçirmeliyiz. Fiyat ve finansal istikrarı artırarak, adil ve insani paylaşımı canlandırarak Türkiye ekonomisini zincirlerinden kurtarmalıyız.





Bunu yapacak irade MHP ve Cumhur ittifakında mevcuttur. Kısır çekişmeleri bir kenara bırakmalıyız. Türkiye hepimizindir, hepimizin ortak vatanı. Farklı başkentlerin sunduğu kurtuluş reçetelere Türkiye'yi bir adım öteye götüremez.





MHP Türkiye'nin elde ettiği demokrasiye gönülden bağlıdır. Temel hak ve hürriyetlere saygı duymaktadır MHP. Hukukun üstünlüğüne inanmaktadır. Din ve vicdan özgürlüğünü savunmaktadır. Geleceğin süper gücü Türkiye'dir. İstanbul'un fethinin 600. yılı olan 2053'te bu ideal gerçekleşecektir.





"İktidar olduk diyenler hayal aleminde"





14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023'te yapılan seçimlerinden yaklaşık 10 ay sonra milletimizin bu defa da yerel seçimler için sandık başına gitmiştir. Seçimsiz geçecek 4 yılın önü açılmıştır. Milletimizin kararına saygılıyız. Türk milleti hükmünü verdi, yerel yöneticiler seçildi. Yerel seçimle, genel seçimler karıştırılmamalı. İktidar olduk diyenler hayal aleminde. Türkiye'de iktidar tekdir o da cumhurbaşkanlığı kabinesidir.





31 Mart yerel seçimlerinden sonra birisinin çıktığı diğerinin indiği bir iktidar yapısı yoktur. Yerinde sayan bir Türkiye yoktur, olması da mevzu konusu değildir. Fazladan belediye kazanmakla yerel iktidar olunmaz.





31 Mart'ta seçimlere katılım oranı düşüktür. 31 Mart'ta 13 milyon vatandaşımızın sandığa gitmediği ortadadır.





İl genel meclis seçimlerinde MHP oy oranı yüzde 16.62'dir. Hani nerede azalan seçmen desteğimiz. 31 Mart'ı işlerine geldiği gibi okuyanlar zillettedir, kalpleri de kaskatı kesilmiştir. MHP seçimlerden başarı ile çıkmıştır. Kimse bu başarıyı karalamaya teşebbüs etmemelidir. Türk milleti geleceğini Cumhur İttifakı'nda görmüştür. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır.





Kiev ile Moskova İstanbul'da el sıkışmalı. Zalimlerin tezgahını boşa çıkarmalıdır. Barış herkesin yararınadır. İsrail İran geriliminin son bulması, orta doğuya barışın hakim olması dileğimizdir.





"İki devletin ön planda olduğu tiyatro sergilendi"





Yeni bir dünya savaşı cinayettir. İsrail ile İran geriliminin son bulması dileğimizdir. İsrail İran geriliminin son bulması, orta doğuya barışın hakim olması dileğimizdir. İran-İsrail saldırısı ile adeta Gazze katliamının perdelenmesi için iki devletin ön planda olduğu tiyatro sergilendi.





Netanyahu canidir. İstifa etmeli, hesap vermelidir. Filistin devleti kurulmadan sular durulmayacak, Orta Doğu'da barış sağlanmayacaktır. MHP'nin dış politikasının özü tam bağımsızlıktır.





"HDP kapatma davası sonuçlanıp sıra DEM'e gelmeli"





Reformist adımlar atılmalıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksayamn yönlerininin tamir edilmesi önceliğimizdir. HDP kapatma davası sonuçlanıp sıra DEM'e gelmeli. Başka isimlerle açılması engellenmelidir.





Önümüzdeki gündemlerden biri de sivil ve kapsayıcı anayasa hazırlığı olmalıdır. Biz hazırırız, darbe anayasasını rafa kaldırmasınınn uzlaşma, emek, sabır gerektirdiğine inanıyoruz. Milletimizin her talebi başımızın üstündedir.





Teleferik kazasında sorumluların hesap vermesini temenni ediyorum.











