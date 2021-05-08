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POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail hükümetini lanetliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ramazan ayı boyunca Filistinli kardeşlerimizin inanç ve ibadet özgürlüğüne musallat olan, Harem-i Şerif’in statüsünü hedef alan İsrail hükümetini lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail hükümetini lanetliyorum
​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

İslam dünyasının sessizliğinden cesaret alan İsrail, Mescid-i Aksa’ya yönelik tacizlerini baskına dönüştürdü. Dün akşam Aksa’daki Kıble Mescidi’ne giren İsrail polisi, ses ve gaz bombaları ile yatsı namazını kılan cemaate saldırdı. Plastik mermilerin de kullanıldığı saldırıda, 205 kişi yaralandı.

"Kudüs'ten vazgeçmeyiz"

Alçak saldırının ardından tepkiler art arda geldi. son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail hükümetine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Kudüs ilk göz ağrımız, ilk sevdamız, ilk yönümüz, Miracımızın ebedi emaneti, inancımızın ezeli onurudur. Kaşgar’dan nasıl taviz vermiyorsak, Kerkük’ten nasıl vazgeçmiyorsak, Kudüs’ten de aynı şekilde vazgeçmeyiz, Siyonist kumpaslara esir bırakmayız. Kudüs-Kaşgar-Kerkük-İstanbul birbiriyle tarih, kültür ve inanç bağlarıyla sımsıkı bağlıdır. Biri olmadan diğeri ya eksik ya da manen eziktir. Biz kadrimizin, kavlimizin, kaderimizin, kavgamızın bilincindeyiz, şeytanın müfrezelerini de biliyoruz. Ve hesap gününü bekliyoruz."

Filistinli gençten işgalci İsrail polisine uçan tekme
OYNAT 00:19
Filistinli gençten işgalci İsrail polisine uçan tekme
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırdı. İşgalci kuvvetlere direnen Filistinli bir genç, saldırılara uçan tekmeyle karşılık verdi. Söz konusu saldırılarda 200'den fazla Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İşgalci İsrail güçleri yaralıların tedavi edildiği kliniği bastı
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İşgalci İsrail güçleri yaralıların tedavi edildiği kliniği bastı
İşgalci İsrail kuvvetleri, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı. Olaylarda 200'den fazla masum sivil yaralanırken, işgalciler yaralılara ilk müdahalenin yapıldığı kliniği basarak, ekipmanlara zarar verdi.

İşgalciler Mescid-i Aksa'nın çatısına ayak bastı
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İşgalciler Mescid-i Aksa'nın çatısına ayak bastı

Alçak saldırı: İsrail dün gece Kudüs'te tacizin dozunu artırdı
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