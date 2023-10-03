MHP Genel Başkanı Bahçeli konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni dönemin ilk TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.









Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;





"Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri bu kutlu çatı altında yeni yasama yılına yüreklerimizin toplu vuruşu ile giriyoruz.





Hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum.





Türk Milleti önce Meclis açıp sonra devlet kurmayı başaran dünya üzerindeki ender milletlerden biridir.





1 Ekim'de başlayan yeni yasama yılının milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, milli mücadele kahramanlarına, ebediyete intikal etmiş vekillere ve aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.





Gazi Meclis'imizi kim yok sayıyorsa, adını anarken kim şüpheye düşüyorsa bir karanlık içindedir.





Gazi Meclis'in bu yasama yılında tarihi bir dönüm noktasına şahit olacağız. Milli bir gururun 85 milyon Türk vatandaşıyla ortaklaşa paylaşacağız. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü 26 gün sonra kutlayacağız.





Terörler mücadele mesajı

MHP Türk Milleti ile tek vücuttur. Cumhur İttifak'ı Türkiye'nin gelecek yüzüdür.





Cumhur İttifak'ı olduğu sürece demokrasi güven altındadır.





Cumhur ittifakının umut olduğunu gösterdik. MHP ve Cumhur ittifakı güçlü ise, vatandaşımızın karnı tok, anlı açıktır. MHP ve cumhur ittifakı var olduğu sürece Türkiye Yüzyılı vizyonu gerçekleşecektir. Türkiye'nin ne geçmişinde ne geleceğinde zillete yer yoktur. Terör örgütüyle can ciğer olanlara kanacak olan kalmamıştır.





Terör saldırıları, etnik ve mezhep çatışmaları ve bölgesel savaşlar insan hayatının ne kadar ucuzlaştığının belirtisidir.





Küresel emperyalizmin içimize sızan maşaları bu gerçeği ikrar etmeleri boştur. Manda özlemi bunların umududur. Türkiye Cumhuriyeti'nin mazisi Meclis'in çağrısıdır. Bu çağrı İstiklal çağrısıdır. Bu çağrı milli birlik ve kardeşliğin çağrısıdır. Gazi Meclis'in bu yasama yılında tarihi dönüm noktasına şahit olacağız. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutlayacağız. Fikri, vicdanı hür yüz yıllık geçmişi kucaklayan, önümüzdeki yüz yıla mühür vurmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti iftiharımızdır. Dosta da düşmana da göstereceğiz.





Türkiye bizim yeryüzü cennetimizdir. Türk vatanı kıyamete kadar helali hakkımızdır. Namusumuza emanettir. Hain emeller barınamayacaktır. Bizim delimiz de vardır, velimiz de vardır. O deliler millete, vatana meftundur. En delimiz bile satılmış kalemlerden çok daha akıllı çok daha adam oğlu adamdır.





"Ülkemizi alçaklara ezdirmeyeceğiz"