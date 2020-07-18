MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye 'Ayasofya' yüzüğü

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İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı sonucu bir polisimiz şehit oldu

İstanbul Bağcılar’da polis aracına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan bir polisimiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Operasyonda S.B, O.I. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerle kullandıkları 2 silah da ele geçirildi. Üçüncü silah ise bir çöp konteynerinde bulundu.