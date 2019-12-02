Gündem MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Devlet Bahçeli kirli ağızlarda kirlenmeyecek kadar temizdir
POLİTİKA

​MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Devlet Bahçeli kirli ağızlarda kirlenmeyecek kadar temizdir

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: Devlet Bahçeli kirli ağızlarda kirlenmeyecek kadar temizdir

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Sayın Genel Başkanımızı siyasetin dışına çekmek üzerine kurgulanmış demokrasi dışı bir oyunun sahneye konmak istendiği gün gibi açıktır. Devlet Bahçeli, bu kirli ağızlarda kirlenmeyecek kadar temizdir" dedi.

Haber Merkezi DHA
İsmet Büyükataman
İsmet Büyükataman

MHP'li Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamasında, partisinin kurulduğu günden bugüne Türk siyasetinde önemli hizmetler gördüğünü, demokrasiden taviz vermediğini bildirdi. Büyükataman, Devlet Bahçeli'nin Türk demokrasisine değer katan tutumu nedeniyle Türk düşmanlarının hedefi olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı.

  • "Sayın Genel Başkanımızı siyasetin dışına çekmek üzerine kurgulanmış demokrasi dışı bir oyunun sahneye konmak istendiği gün gibi açıktır. Uzunca bir süredir Sayın Genel Başkanımız hakkında yazılan hadsiz sözler ve maksadını aşan yorumlar tek bir kaynağın ürünüdür. Genel Başkanımızın tedavi süreci devam ederken ortaya atılan iddialar, bir gazetecilik ürünü değil malum bir merkezin kalemşörlerinin kişisel temennilerinden ibarettir.
  • ABD Büyükelçiliğinden tutun kaçkın FETÖ'cülere, YouTube yayınlarından tutun kâğıt israfı gazetelere kadar Sayın Genel Başkanımız hakkında sistemli bir psikolojik harekât tertip edilmiştir. Saçma sapan isimleri Milliyetçi Hareket'in yeni genel başkanı olarak teklif etmeye kalkan aklıevveller dahi yazılı ve görsel basında kendilerine yer bulabilmiştir. Bu çevrelerin bu kalleş tavırlarla bir diğer maksadı sinir uçlarıyla oynamak suretiyle milliyetçi camiayı tahrik etmek olmuştur. Türk milliyetçileri bu süreçte Genel Başkanlarının yanında bozkurtça durmak suretiyle diş gösteren köpeklere hadlerini bildirmiştir. Devlet Bahçeli ise bu kirli ağızlarda kirlenmeyecek kadar temizdir."

Devlet Bahçeli: Bizi eleştirenler,
OYNAT 00:56
Devlet Bahçeli: Bizi eleştirenler, "geberdi" diyenler, MHP parçalanacak diyenler... Allah'a şükür buradayız
MHP Lideri Devlet Bahçeli: 'Bizi eleştirenler, 'geberdi' diyenler, MHP parçalanacak diyenler... Allah'a şükür buradayız, Allah'ın verdiği ömrü yaşamaya çalışıyoruz' dedi.


"Siyasetin gündeminden çıkmasını sağlamıştır"

Büyükataman, bazı çevrelerin bir süredir erken seçimi dillendirerek vatandaşın böyle bir beklentisi varmış gibi gösterme çabası içine girdiğini kaydederek, şunları söyledi:


"Bazı bakanların değiştirileceği tartışmalarına son veren Sayın Genel Başkanımızın 'erken seçime ihtiyaç olmadığı' açıklaması bu tartışmanın da siyasetin gündeminden çıkmasını sağlamıştır. İhanet şebekelerinin her hamlesini boşa çıkartan Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasından sonra hazır kıta bekleyen kiralık kalemler kendisine yeniden saldırmaya başlamıştır. Bunlara göre, 'Türkiye'de erken seçime Devlet Bahçeli karar verir.'

Devlet Bahçeli, dış mihrakların Türk siyasetine müdahale teşebbüslerini sandığı göstererek bertaraf etmiştir. Sayın Genel Başkanımıza bugün saldıran isimlerin o günkü tepkileri de bundan farklı değildir. Devlet Bahçeli Türkiye'dir. Türk Milliyetçilerinin değerlerini, kutsallarını diline dolayan; karşısında Türk Milliyetçilerini bulacak ve cevabını misli ile alacaktır. Bu sebeple siyasetçi sıfatıyla konuşanları siyasi nezaketi elden bırakmamaya, gazeteci sıfatı ile yazanları da gazeteciliğin sınırları içerisinde kalmaya davet ediyorum."

Bahçeli: Milletvekili Genel Seçimleri zamanında yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır
GÜNDEM
Bahçeli: Milletvekili Genel Seçimleri zamanında yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır

Erdoğan veto etti

Erdoğan veto etti

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten santrallere filtre tasarısı açıklaması.
Türk subayına sarılıp ağladı

Türk subayına sarılıp ağladı

​Depremzede kadın yardım dağıtımı sırasında gözyaşlarına boğuldu.
Hac kontenjanı belli oldu

Hac kontenjanı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, güncellenen kontenjanı açıkladı.
2020 ücreti<br>için pazarlık başladı

2020 ücreti
için pazarlık başladı

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü bu toplantıda.
Tarihi hamle sonrası<br>Türkiye haritayı paylaştı

Tarihi hamle sonrası
Türkiye haritayı paylaştı

​Rumları çıldırtan anlaşmanın ardından belirlenen bölgeler haritada.
Dev proje açılabilir

Dev proje açılabilir

Putin 8 Ocak'ta İstanbul'da Erdoğan'la görüşecek.

İdlib kan gölü

İdlib kan gölü

​Esed, pazar yerine hava saldırısında düzenledi: 14 sivil öldü.
Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Kızamık virüsünden kaynaklı ölümler dünya genelinde artıyor.
1 yıl sürebilir

1 yıl sürebilir

​Nadir görülen bakteriden zehirlenmişlerdi.
Çalışma tamamlandı

Çalışma tamamlandı

Bakan Selçuk'tan öğretmen ihtiyacına ilişkin önemli açıklama.
Minibüs şoförü iki kadına saldırdı

Minibüs şoförü iki kadına saldırdı

İki kız kardeşe saldıran şoför, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PKK paçavrası Amerika'nın kuyu bekçisi

PKK paçavrası Amerika'nın kuyu bekçisi

​HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 91. gününde.
165 milyar doları aştı

165 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan son verileri açıkladı.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Yüzde 95'i tamamlandı

Yüzde 95'i tamamlandı

İkinci Abdülhamid zamanında projesi çizilmişti.
Bu feryadı işitmeyen <br>uygulama inceleniyor

Bu feryadı işitmeyen
uygulama inceleniyor

Adalet Bakanı Gül'den Ayşe Tuğba Arslan açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.