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MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama

MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama

15:4923/05/2025, الجمعة
G: 23/05/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinin hitamında yaptığı açıklamalar arasında bulunan, "Benim tekrar aday olma derdim yok" ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir. Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanı'nın yolundan caymaya hakkı yoktur" dedi.

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