MHP lideri Bahçeli'den 'Demirtaş' açıklaması: Sözümüz sözdür

MHP lideri Bahçeli'den 'Demirtaş' açıklaması: Sözümüz sözdür

22:3223/04/2026, Perşembe
DHA
TBMM'de basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bahçeli, Demirtaş hakkında konuştu.
TBMM'de basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bahçeli, Demirtaş hakkında konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki çağrısına ilişkin değerlendirmesinde “Siz bizi tanımıyorsunuz, bizim bir özelliğimiz var; sözümüz sözdür” ifadelerini kullandı. TBMM’de yaptığı açıklamalarda “Terörsüz Türkiye” sürecine de değinen Bahçeli, Meclis’te yürütülen çalışmaların diyalog ve inisiyatifle ilerlemesinin önemine dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki çağrısı ile ilgili “Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var; sözümüz sözdür” dedi.

Terörsüz Türkiye süreci

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106'ncı açılış yıldönümü dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Biz bu ülkenin temel meselelerinde inisiyatif almaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Söylediklerimiz, duruşumuz net. Meclis'in gündeminde olan konular var. Herkesin bir fikri, görüşü olması doğal. Kurtulmuş’un koordinesinde bir çalışma yürütülüyor. Siyasi partiler arası diyalog önemlidir. AK Parti ile de diğer partilerle de Meclis çatısı altında görüşmelerin olması, ülkemizin yararınadır. Meclis Başkanı'nın partilerden bir çalışma istemesi, daha önce konuştuğumuz raporların devreye girmesi süreci hızlandıracaktır. Ama orada beklentilere cevap bulamıyorlarsa, o raporları hazırlayan partileri davet edip görüşlerini alabilirler. Meclis Başkanı'nın bir inisiyatif alması, Meclis'in verimli çalışması için şarttır" ifadesini kullandı.

"Bizim bir özelliğimiz var; sözümüz sözdür"

Cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili, "Ahmetler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." sözü hatırlatılan Bahçeli, "Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var; sözümüz sözdür" dedi.



TOKİ İstanbul genç kategorisi kura çekiliş listesi başvurusu kabul-reddedilenlerin isimleri