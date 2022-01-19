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ANKARA

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Sokak lambası gibi olma

MHP lideri Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu, sokak lambası gibi olma ki, kime yandığın, kime ışık saldığın belli olsun. Bu yılki piyangonun Kılıçdaroğlu’na çıkmadığına çok şaşırdım, halbuki bütün numaralar ondaydı” dedi. Bahçeli grup toplantısında “Yoksa Kılıçdaroğlu’nun kafasında cumhurbaşkanları adayları arasında Sorosçu Osman Kavala da mı bulunmaktadır” diye sordu.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
MHP lideri Bahçeliden Kılıçdaroğluna: Sokak lambası gibi olma ​
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında kendisini eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap verdi. Türkiye’den konut alan yabancılara vatandaşlık verildiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Bu da Bahçeli’ye kapak olsun” ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine Bahçeli’den yanıt geldi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na “gazoz kapağıyla” cevap verdi.

SEN KENDİNE BAK

MHP lideri Bahçeli, “Geçen hafta, ‘bu Bahçeli’ye kapak olsun’ diyen Kılıçdaroğlu’na hatırlatırım ki, biz şişe veya tencere değiliz ki kapak bizi bulsun, kapak bizimle buluşsun. Sen kendine bak, aynanın karşısına geçip aldığın ve başına geçirdiğin gazoz kapaklarını teker teker saymalısın” dedi.

BAHÇELİ: KILIÇDAROĞLU SOKAK LAMBASI GİBİ OLMA

Kılıçdaroğlu’na sokak lambası olmaması gerektiği uyarısında bulunan Bahçeli, Bu yılki piyangonun Kılıçdaroğlu’na çıkmadığına şaşırdığını dile getirdi. Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu, sokak lambası gibi olma ki, kime yandığın, kime ışık saldığın belli olsun. Bu yılki piyangonun Kılıçdaroğlu’na çıkmadığına, talih kuşunun başına konmadığına çok şaşırdım, halbuki bütün numaralar ondaydı” diye konuştu.

Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil kuzgunluğa heves etme
OYNAT 01:05
Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil kuzgunluğa heves etme
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Hz. Adem ile Hz. Havva'ya hakaret eden Sezen Aksu'ya 'Hz. Adem ile Havva'ya cahil diyen sanatçıya diyorum ki; Serçeysen serçeliğini bil. Sakın kuzgunluğa heves etme' ifadelerini kullandı.

Kolektif bir saldırı haline getirildi

MHP lideri Devlet Bahçeli, tıp öğrencisi Enes Kara’nın intiharının kolektif bir saldırı haline getirildiğini belirterek, “CHP’nin ve malum yoldaş medyasının sürekli gündemde tuttuğu Enes Kara intiharı kolektif bir saldırı ve tahakküm vasıtası haline getirilmiştir. Tarikat ve cemaatler, devletle rekabete meyletmedikten, devleti ele geçirme hatasına düşmedikten sonra, sosyolojik bir realite olarak hayatın olağan akışı içinde var olmaya devam edeceklerdir.” dedi.

Adayın Kavala mı?

Kılıçdaroğlu’nun kafasında cumhurbaşkanı adayları arasında Osman Kavala’nın olup olmadığını soran Bahçeli, “CHP Sorosçu Osman Kavala’nın izindedir. Duruşmaya dış misyon temsilcilerinin de katılması tam bir garabettir. CHP’li yöneticilerin Kavala ilgisi neye nasıl yorumlanmalıdır? Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu’nun kafasında cumhurbaşkanları adayları arasında Sorosçu Osman Kavala da mı bulunmaktadır” diye konuştu.

Devlet Bahçeli: Dinimize laf söyletmeyiz
OYNAT 03:14
Devlet Bahçeli: Dinimize laf söyletmeyiz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'CHP'li Başkanvekili kuran kursları için Orta Çağ zihniyeti demekle din dışı bühtanda bulunmuştur. Ya ortaçağı bilmiyor ya Kuran'dan habersizdir. Klasik ve klişeleşmiş CHP üslubu nüksetmiştir' .


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