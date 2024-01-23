MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar: İstanbul'u CHP ve DEM'den kurtarmak vatan borcudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Bahçeli toplantı sonrası İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada "Komisyon'da destek verdik, Genel Kurul'da da destek vereceğiz" dedi.





İşte Bahçeli'nin açıklamaları;





Toplantımızı takip eden vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi özlemle selamlıyorum. Anadolu insanımızın, his dünyasına nüfus etmek fikir insanının yegane hedefi olmalıdır. Halktan kopuk olan halkın değer yargılarına ters düşecektir. Vatana ruh katan güç kaynaklarından biri de milli duygu ile birleştiren Anadolu irfanıdır.





14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra 31 Mart Mahalli İdareler seçimleriyle Türkiyemiz iyice hızlanacaktır. 30 büyükşehir, 51 il olmak üzere toplamda 1389 belediyenin 5 yıllık yol haritası Türk milleti tarafından belirlenecektir.





"Unutmayacakları bir ders alacaklar"





DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler, emperyalimz piyonları, Cumhuriyet karşıtları 31 Mart'ta hiç unutmayacakları bir ders alacaktır. Cumhur İttifakı 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini inşa edecek, demokrasi meşalesiyle aydınlatacaktır.





Adaylarımız milletimizin takdirini kazanmıştır. Şu ana kadar 385 belediye başkan adayı ilan edilmek suretiyle duyurulmuştur. Boyun eğmeyiz, teslim olmayız, hiçbir odağa Cumhur bizim Türkiye hepimizindir. Canla başla Türkiye için çalışacağız.





"Türkiye'de dersim diye bir yer yok"





Demlenmiş CHP'nin belediyelerindeki rüşvet çarklarının nerelere dayandığı herkesin bildiği skandallardan bir kısmı. Büyükçekmece'deki şaibeler, belediye mensupları tarafından kaba güç gösterileri her vicdan sahibi tarafından eleştirilmiştir. Köhne zihniyet milletle arasına duvar çemiştir. Bunların demokratlığı köprüyü geçene kadar. CHP başkanına hatırlatırım ki Türkiye'de dersim diye bir yer yok, olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir. İstanbul'u kurtarmak vatan borcudur.





Ankara'yı, İzmir'i CHP'den kurtarmak istiklalin şeref bahsidir. Ankara'da DEM'lenip Kandil'den dökülen CHP gidecek, hasretle beklenen huzur gelecektir. DEM'lenmiş CHP gidecek Türkiye Yüzyılı gerçekleşecektir.





CHP'de çatlak sesler, çamur hesaplar öne çıkmıştır. İç karışıklık had safhadadır. Bir siyasi acziyete güven duyulamaz, yerel yönetimlerde sorumluluk verilemez. İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altınok mühür vuracak. İzmir'de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır.





İlk miting Mersin'de





Devletimizin bekası, milletimizin refahı, vatanımızın selameti için Cumhur İttifakı vardır, hazırdır. MHP yüksek bir sorumluluk duygusuyla dava arkadaşlarımızın titiz çalışmalarıyla üstüne ne düşüyorsa sonuna kadar yapacak.





İlk açık hava toplantımızı Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yılında Mersin'de yapma kararı aldığımızı, 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğimizi paylaşmak istiyorum.





"Filistin devleti kabul edilmeli"





Gazze'de 25 bine yakın insan terör devleti İsrail tarafından hayattan koparıldı. BM'ye göre 2.3 milyon nüfusu olan Gazze'de 1.9 milyon insanın yerinden edilmiştir. İsrail'e ABD'nin desteği işlenen soykırım suçuna ortaklıktır. Zalimler mazlumların kanını nehir gibi akıtmakta. İlk şart iki devletli çözümdür. İsrail başkanının buna sıcak yaklaşmaya başladığı iddia edilmektedir. Bağımsız ve egemen Filistin devleti kabul edilmeli. Bebekleri öldüren barbarların yakasından tutulup burunlarından fitil fitil getirilmeli.





Bölgesel savaşa provokasyonlardan kaçınılmalıdır. İran saldırıları, Pakistan İran saldırıları meşru görülemeyecektir. Karşılıklı dostluk anlayışı ile her sorunun üstesinden gelinecektir.





Küresel bir komplonun hedefindeyiz. Kimi zaman iç hassasiyetleri kaşıyarak, kimi zaman hainleri görevlendirerek sonuç alınmak istendi. İmparatorluğumuz ilk kuşatmaya deniz ve okyanuslarda maruz kaldı.





"Kazanan Türkiye olacak"





Türk milletini birbirine kırmaya çalışan küresel düşmanlık muhalefet eliyle mesafe kat etmekte. Yeni hedefleri 31 Mart. Mandacıları uyarıyorum, gittiğiniz yol yol değildir. Bu cüretiniz yanınıza kar değildir. bu vatanı canımız pahasına savunamazsak yastığımız mezar taşı yorganımız kan olsun. Niyetleri bellidir. Devlet ve millet arasında güvensizlik oluşturmaktır. Demlenmiş CHP Türk milletine meydan okumakta. Muhalefet milletimize var gücü ile hançer sallamakta. bu yüzden 31 Mart istikrar ile dağınıklığın, şehit ile caninin, cumhur ile zilletin, vatan ile satanlar arasında yapılacaktır. Kazanan Türkiye olacaktır.





"Yüz akımızı uzaya uğurladık"





Türk İslam kudreti yalnız kılıçla değil, kalemle kitapla gücüne güç katmıştır. Türk İslam kültürü gelişme rotasını koruyamamıştır. Bilimdeki sıçrama maliyetlerin kabarmasına sebebiyet vermiştir. Birliğimizi ve varlığımızı muhafaza etmek en önemli kuraldır. Tarih bir milletin hafızasıdır. Türk milletinin sinesinden doğmuş vatan evladını, yüz akımızı uzaya uğurladık. Mersin Silifke doğumlu Alper Gezeravcı kardeşimizin bulunduğu kapsül uzay istasyonuna kenetlendi. Bu gelişme Türk milleti için tarihi değer ve önemdedir. Bir gün gelecek uzayda daha büyük keşiflere Türk çocukları imza atacaktır. Türk milleti artık uzaydadır. Burada ben de varım demiştir. Alper kardeşimize başarılar diliyorum. En büyük desteği veren cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum.





Şehitlerimiz milletimizin gönlündedir





İlçe kaymakamımız cemaatin arasındayken imam şehitlerimize rahmet içeren bölümü es geçmiş ne hikmetse. Şehitlerimize rahmet dilemeyen imamı uyarıp doğru okunmasını sağlamıştır. Sen devletin imamısın kim baskı yapabilir diye çıkışmıştır. Kuldan korkanın Allahtan korkusu olmaz. Daha sonra küçücük çizikten darp raporu almak Müslümanca bir tavır değil. Müslüman nefret saçmaz, Allah'tan başkasına asla eğilmez. Kaymakamımızı alnından öpüyor, onu yetiştiren anne babasına teşekkürlerimi sunuyorum. Konu ile ilgili hassasiyet gösteren Yerlikaya'ya teşekkür ediyorum. Bu hadiseyi fırsat bilip kaymakama saldıranları biliyoruz. Sefil amaçlarını biliyoruz ancak hiçbirine pabuç bırakmayacağız. Şehitlerimiz milletimizin gönlündedir. Cumhur'a husumet duyanlar saklandıkları deliklerden dışarı fırladı. Maklubeye kaşık sallayan alçaklar ortaya döküldü. Bayraksızlar, fetö'cüler hemen kendilerini ele verdi. Mesele sadece bir kaymakam ile imam arasında geçen olay değil. Serok Ahmet, imamın darp yalanını servis etmen, şahsın adına münafıklık alametidir. Hutbede okunmayan bölümü buradan paylaşıyorum











