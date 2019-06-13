Gündem Bahçeli yarından itibaren İstanbulda olacak
POLİTİKA

MHP lideri Devlet Bahçeli 23 Haziran seçimi için İstanbul'a geliyor

Bahçeli yarından itibaren İstanbul'da olacak

MHP lideri Bahçeli, 23 Haziran'da yenilecek İBB Başkanlığı seçimi dolayısıyla yarından itibaren üç gün boyunca muhtarlar, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve iş dünyasının temsilcileriyle geniş katılımlı toplantılarda bir araya gelecek.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
MHP Lideri Devlet Bahçeli
MHP Lideri Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi dolayısıyla yarından itibaren üç gün boyunca muhtarlar, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve iş dünyasının temsilcileriyle geniş katılımlı toplantılarda bir araya gelecek. MHP lideri Bahçeli’nin daha önce yapmış olduğu açıklamalarda “mitili atacağım” dediği İstanbul için teşkilatlarda da seferberlik başlatılmıştı. Bu kapsamda Bahçeli yarın İstanbul'a gelerek 3 günlük yoğun bir programın içine girecek.

Seçim çalışmaları yürütecek

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim çalışmaları için yarın İstanbul'a gideceği bildirildi.

Bahçeli'nin yarın İstanbul'a girişi sırasında Çamlıca gişelerinde MHP İstanbul İl Teşkilatınca karşılanacağını ifade eden Kalaycı, Bahçeli ve beraberindekilerin karşılamanın ardından İstanbul İl Başkanlığına gideceğini aktardı. Kalaycı, aynı gün Bahçeli'nin Bengütürk TV ve Türkgün Gazetesi'ne ziyarette bulunacağını belirtti.

Bahçeli muhtarlarla kahvaltı edecek

Kalaycı, seçim çalışmaları için Bahçeli'nin cumartesi de muhtarlarla düzenlenen kahvaltıya katılacağına, akşam saatlerinde sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, iş dünyası temsilcileriyle buluşacağına dikkati çekti.

İstanbul'da geniş katılımlı toplantılara ağırlık verileceğini bildiren Kalaycı, Bahçeli'nin pazar günü de hemşehri dernekleri üyeleriyle bir araya geleceğini kaydetti.

Mitili ne demektir?

Bahçeli'nin bu açıklaması sonrası 'mitili atmak' ifadesinin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Türk Dil Kurumu'na göre bu ifadenin 'bir yere yapışıp kalmak, kurulmak, kalkmamak' gibi anlamları var.

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