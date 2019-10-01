Gündem Devlet Bahçeli TBMM açılış etkinliklerine katılamayacak
POLİTİKA

MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM açılış etkinliklerine katılamayacak

Devlet Bahçeli TBMM açılış etkinliklerine katılamayacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yeni yasama yılı etkinliklerine katılamayacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz günlerde hastanede kısa süreli bir tedavi görmüş, daha sonra da evinde istirahate çekilmişti.
MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz günlerde hastanede kısa süreli bir tedavi görmüş, daha sonra da evinde istirahate çekilmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklamasında, üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin hastanede kısa süreli bir tedavi gördüğünü ve daha sonra da evinde istirahate çekildiğini hatırlattı.

Devlet Bahçeli taburcu oldu
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Devlet Bahçeli taburcu oldu
  • TBMM'nin açılışı dolayısıyla meydana gelecek hareketlilik ve siyasetin yoğun gündemi dolayısıyla hastalığının nekahet döneminde yaşayabileceği öngörülen aşırı yorgunluktan uzak kalması gerektiği değerlendirilen Bahçeli'nin istirahatinin, doktorlarının tavsiyesi üzerine birkaç gün daha uzatıldığını duyuran Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:
  • "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bu sebeple yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM'de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacaktır. Bununla beraber, Sayın Genel Başkanımız hızla iyileşmekte, kendilerinin sağlık durumu iyiye gitmektedir. Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur."

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İlk gündem yargı reformu

Meclis, 2,5 aylık tatilin ardından 1 Ekim Salı günü yasama çalışmalarına başlayacak. TBMM Genel Kurulunun 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nda ilk işi bazı uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren kanun teklifleri olacak.
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