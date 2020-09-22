MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sağlık çalışanlarına şiddete tepki

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldıranlara bir tepki'de MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bahçeli, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet vakalarını şiddetle lanetliyorum. Şifa dağıtan kardeşlerimize saldıran her kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Konuyla ilgili üzerimize düşen ne olursa olsun yapacağımızın teminatını veriyorum." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:27 Ankara'da korkunç iddia: Hayatını kaybeden şahsın yakınları hastaneyi bastı Ankara Keçiören'de iddiaya göre; silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı acil serviste hayatını kaybetti. Şahsın yakınları hastaneyi basınca sağlık çalışanları kendilerini sedyelerle korumaya çalıştı. Korku dolu anlar böyle görüntülendi. BiP'te paylaş

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Sağlık çalışanlarına saldıranlar hakkında soruşturma başlatılmıştı