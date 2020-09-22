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Gündem MHP Lideri Devlet Bahçeliden sağlık çalışanlarına şiddete tepki
POLİTİKA

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sağlık çalışanlarına şiddete tepki

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sağlık çalışanlarına şiddete tepki

MHP Lideri Devlet Bahçeli, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şahsın yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik saldırısına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldıranlara bir tepki'de MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bahçeli, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet vakalarını şiddetle lanetliyorum. Şifa dağıtan kardeşlerimize saldıran her kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Konuyla ilgili üzerimize düşen ne olursa olsun yapacağımızın teminatını veriyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara'da korkunç iddia: Hayatını kaybeden şahsın yakınları hastaneyi bastı
OYNAT 00:27
Ankara'da korkunç iddia: Hayatını kaybeden şahsın yakınları hastaneyi bastı
Ankara Keçiören'de iddiaya göre; silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı acil serviste hayatını kaybetti. Şahsın yakınları hastaneyi basınca sağlık çalışanları kendilerini sedyelerle korumaya çalıştı. Korku dolu anlar böyle görüntülendi.



Sağlık çalışanlarına saldıranlar hakkında soruşturma başlatılmıştı

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüler ihbar kabul edilerek, şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 12'nci Maddesi uyarınca resen başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi

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