MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sağlık çalışanlarına şiddete tepki

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldıranlara bir tepki'de MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bahçeli, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet vakalarını şiddetle lanetliyorum. Şifa dağıtan kardeşlerimize saldıran her kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Konuyla ilgili üzerimize düşen ne olursa olsun yapacağımızın teminatını veriyorum." ifadelerini kullandı.
Sağlık çalışanlarına saldıranlar hakkında soruşturma başlatılmıştı
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüler ihbar kabul edilerek, şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 12'nci Maddesi uyarınca resen başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi