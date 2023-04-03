MHP'de milletvekilliği geçici aday listesi bugün Bahçeli'ye sunulacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
Yalçın, Partisinin Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonunun devam eden çalışmaları hakkında yazılı açıklama yaptı.
"Başvurularda dikkate değer bir artış gözlemlendi"
Komisyon çalışmaları sırasında yasal gerekliliklerin yanında, hakkaniyet ve liyakat ölçülerinin de hassasiyetle dikkate alındığını vurgulayan Yalçın, şu bilgileri verdi:
"Komisyonumuzun hazırlayacağı geçici aday listesi, bugün Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye arz edilecek. Kesin aday listesi, 7 Nisan'da kamuoyuna açıklanacak ve aynı gün YSK'ya verilecek. 2023 Genel Seçimleri için MHP'ye milletvekili aday adaylığı başvurularında, 2018 yılı Genel Seçimlerine oranla dikkate değer bir artış gözlemlenmiştir. Söz konusu artış; milletimize hizmet yarışında MHP'de saf tutmak isteyen memleket sevdalıları tarafından partimize gösterilen teveccüh, alaka ve güvenin izharı olmuştur."
"Genel intiba, MHP'den beklentinin yüksek olduğu istikametinde"
MHP'nin seçim faaliyetleri içinde hayata geçirilen "Adım Adım 2023" başlıklı ve "Komşum Nasılsın?", "Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun", "Köyüm Benim" gibi temalı toplantı ve sohbet programlarının da sürdüğünü dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:
- Yalçın, millet nezdinde partilerine dönük her geçen gün yükselen hüsnüteveccühün, teşkilatlarının ve mensuplarının motivasyonunu arttırdığını belirterek, "MHP ve Cumhur İttifakı'nın saha faaliyetleri sırasında toplumun hemen her kesimiyle yaşanan kaynaşma, kucaklaşma ve dayanışma, 14 Mayıs'ta sandıktaki şahlanışın işaretlerini şimdiden vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.