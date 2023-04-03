MHP'de milletvekilliği geçici aday listesi bugün Bahçeli'ye sunulacak

"Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen 11 il başta olmak üzere, depremzedelerin yaşadığı veya göç ettiği bölgelerde ramazan ayı dolayısıyla tertiplenen 'Bereket Sofrasında Gönül Birliği' temalı iftar yemekleri devam edecek. Sahada yakından temasa geldiğimiz çeşitli toplum kesimleri ve bilhassa MHP'li seçmenlerden edinilen genel intiba, siyasette istikrar ve tutarlılığın adresi olan MHP'den geleceğe dair beklentilerin her zamankinden yüksek olduğu istikametinde.