Gündem MHPden ABD Büyükelçiliğine sert tepki Tweetin beğenilmesi ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahimdir
POLİTİKA

MHP'den ABD Büyükelçiliğine sert tepki: Tweetin beğenilmesi ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahimdir

MHP'den ABD Büyükelçiliğine sert tepki: Tweetin beğenilmesi ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahimdir

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin, FETÖ'cü Ergün Babahan'ın "Bahçeli’nin siyasi sonu geldi" paylaşımını beğenmesine MHP'den sert tepki geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Vatansız firarinin yaptığı paylaşımın ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından beğenilmesi, ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahimdir ve ABD destekli yeni bir operasyonun da başladığının delilidir" dedi.

Haber Merkezi AA
İsmet Büyükataman
İsmet Büyükataman

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, "FETÖ'nün beslemesi, sözcüsü Ergun Babahan'ın attığı tweetle meşrebince davrandığını ve FETÖ'nün uzun yıllardır uğraş verdiği 'Devlet Bahçelisiz siyaset'i dillendirdiğini" ifade etti.

AK Parti'den ABD Büyükelçiliğine tweet tepkisi
GÜNDEM
AK Parti'den ABD Büyükelçiliğine tweet tepkisi

"Babahan ve ağababalarının söz konusu söylemlerine ve bu amaçla giriştikleri 'MHP'ye darbe' teşebbüslerine de alışık ve hazırlıklı olduklarını" vurgulayan Büyükataman, şunları kaydetti:

  • "Milliyetçi Hareket, bunlara her teşebbüsünde haddini bildirmiş, her seferinde aziz Türk milletinin de desteğiyle bu kirli operasyonlardan güçlenerek çıkmıştır. Bu 'vatansız' firarinin yaptığı paylaşımın ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından beğenilmesi, ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahimdir ve ABD destekli yeni bir operasyonun da başladığının delilidir. Büyükelçilik bu hamlesiyle Türkiye düşmanlarını cesaretlendirme, FETÖ'cü hainleri sahaya sürme gayesindedir. Bu alçakça girişim ABD'nin haddine olmadığı gibi, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren ABD, bunun sonuçlarına katlanmak zorunda olacağını da iyi bilmelidir."

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından, FETÖ'cü Ergün Babahan'ın MHP lideri Bahçeli'ye yönelik paylaşımının beğenilmesine tepkiler dinmiyor.

"Özür dilenmemesi ABD'nin eylemin arkasında durduğunu göstermekte"

ABD Büyükelçiliğinin özür metninin içeriğinin ciddiyetten uzak olduğunu ve üçüncü dünya ülkelerinde bile görülemeyecek bir nezaketsizlik barındırdığını belirten Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:

"Bölücülerin ve son dönemlerde CHP'lilerin yeniden kullanmaya başladığı 'Türkiye halkları' saçmalığının ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin isminin geçtiği siyasetten çekilme rezilliğinin beğenilip prosedür gereği yayınlanan özür metninde, birliğini hedef aldıkları büyük Türk milletinden ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den özür dilenmemiş olması, ABD'nin bu rezil eylemin arkasında durduğunu göstermektedir. Büyükelçiliğin tweetini beğendiği Ergun Babahan denen müptezelin 2012'de 'Türkiye'deki bütün darbelerin ABD destekli ya da onaylı olduğu' sözleri bir yana 1980 askeri darbesinden sonra 1970'li yıllarda CIA'nın Türkiye Şefi olan Paul Henze'nin ABD Başkanı Jimmy Carter'a 'Bizim çocuklar başardı' demesi ile ABD Büyükelçiliğinin hainlerin sözcüsüne verdiği bu destek arasında nasıl bir fark vardır? Yine 1980 askeri darbesi esnasında ABD'nin Ankara Büyükelçisi olan James Spain'in daha sonraki yıllarda Cumhuriyet gazetesine verdiği mülakatta 'Türkiye'yi Türkeş'e teslim etmeme' itirafı ile bugünkü ABD Büyükelçisinin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan tavrı arasında nasıl bir fark vardır?"

"Resmi bir özür talebinde bulunmasını bekliyoruz"

  • Büyükataman, ABD'nin bir terörist başının topraklarında derebeylik kurmasına müsaade ettiğini ve Orta Doğu'daki teröristlere hamilik yaptığını kaydederek, "ABD'nin Türk siyasetine müdahale teşebbüsüne bu dakikaya kadar ses çıkartmayan siyasi partilerin ve bunların basın yayın kuruluşlarının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'tam bağımsız Türkiye' ülküsü ışığında tavırlarını gözden geçirmeleri, ülkemiz ve kendileri adına faydalı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'nin gayrimeşru çocuklarına 15 Temmuz'da olduğu gibi tarihi bir ders vermek, aziz Türk milletinin geleceğinin teminatı olan Türk Milliyetçilerinin boynunun borcudur" ifadelerini kullanan Büyükataman, açıklamasını şöyle tamamladı:

  • "Dışişleri Bakanlığımızın, Milliyetçi Hareket mensuplarının ve milletimizin bu konudaki hassasiyetlerini göz ardı etmemesini, ABD Büyükelçiliği nezdinde acilen ve konu sulandırılmadan resmi bir özür talebinde bulunmasını ve resmi özür dilenene dek süreci takip etmesini en yüksek kararlılıkla bekliyoruz."
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