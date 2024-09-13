MHP'den Bahçeli'yle ilgili paylaşımlara ilişkin açıklama: FETÖ'nün X hesapları yayıyor

Yandaş gazeteci Fatih Altaylı, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuk olduğu programa katılan gazetecilere "Ayak takımı" diyerek hakaret etti. Bu hadsiz sözler, toplantıya katılan gazeteciler başta olmak geniş bir kitle tarafından sert tepkiyle karşılandı. Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Burhan, "Orada tüm görüşten gazeteciler vardı. Onursuz adam. Ayak takımı ifadeni sana iade ediyorum" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, "Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun, gazeteci kisvesi altında ve tüm milli değerlere düşman olduğu hem mazisi hem de bugünleri ile çok iyi bilinen Fatih Altaylı isimli şahıs tarafından hedef alınması, gerçekte bu yapının Türkiye hasımlarını ne kadar rahatsız ettiğini göstermiştir" ifadeleriyle tepki gösterdi. Anadolu Yayıncılar Federasyonu da Fatih Altaylı'yı özür dilemeye davet etti.