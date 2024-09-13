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MHP'den Bahçeli'yle ilgili paylaşımlara ilişkin açıklama: FETÖ'nün X hesapları yayıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili bazı sosyal medya platformları üzerinden dolaşıma sokulan dezenformatif içeriklerin FETÖ'ye müzahir X hesaplarınca yayılmasının amaçlandığının değerlendirildiğini bildirdi.

14:08 - 13/09/2024 Cuma
AA
Devlet Bahçeli (Arşiv)
Devlet Bahçeli (Arşiv)

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan kapsamlı çalışma ve analizler sonucunda, Bahçeli'ye ilişkin dezenformasyonda rol alan 3 bin 776 hesap arasından 1179'unun bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 2 bin 597'sinin ise isimli hesap olduğunun tespit edildiğini belirtti.


Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, açıklamasında şunları kaydetti:

  • "Bunun yanında aynı kapsamda faaliyet yürüten önde gelen hesap sahiplerinin analiz ve arşiv kayıtlarında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, hakaret, tehdit, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma ve cumhurbaşkanına hakaret gibi suçlamalarından daha önce işlem yapıldığı belirlenmiştir. Ayrıca bahse konu dezenformatif içeriklerin bazı sosyal medya platformları üzerinden dolaşıma sokulduğu görülmüş olup, FETÖ'ye müzahir Twitter (X) hesapları tarafından yayılmasının amaçlandığı da değerlendirilmiştir."

FETÖ iltisaklı hesaplardan konuya ilişkin paylaşımlarda bulunulduğunun anlaşıldığını belirten Özdemir, "Konuyla ilgili çalışmalar devam etmekte olup, öne çıkan 7 hesap yöneticisi tespit edilmiş ve bunlar hakkında gerekli işlemler devam etmektedir." bilgisini verdi.


Sözde gazeteci Fatih Altaylı'nın 'Ayak takımı' hakaretine Anadolu Yayıncılar Federasyonu'ndan tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz

Yandaş gazeteci Fatih Altaylı, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuk olduğu programa katılan gazetecilere "Ayak takımı" diyerek hakaret etti. Bu hadsiz sözler, toplantıya katılan gazeteciler başta olmak geniş bir kitle tarafından sert tepkiyle karşılandı. Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Burhan, "Orada tüm görüşten gazeteciler vardı. Onursuz adam. Ayak takımı ifadeni sana iade ediyorum" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, "Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun, gazeteci kisvesi altında ve tüm milli değerlere düşman olduğu hem mazisi hem de bugünleri ile çok iyi bilinen Fatih Altaylı isimli şahıs tarafından hedef alınması, gerçekte bu yapının Türkiye hasımlarını ne kadar rahatsız ettiğini göstermiştir" ifadeleriyle tepki gösterdi. Anadolu Yayıncılar Federasyonu da Fatih Altaylı'yı özür dilemeye davet etti.


#DEVLET BAHÇELİ
#FETÖ
#İsmail Özdemir
#Twitter
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