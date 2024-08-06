MHP lideri Devlet Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulsun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Kudüs Paktı” hakkında yazılı açıklama yaptı. “Kudüs demek tarih demektir” vurgusu yapan Bahçeli, ABD destekli İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sürdüğünü belirtti. Binlerce bebek, çocuk, kadın yaşlı hunharca şehit edilirken ne dünya ne de İslam ülkelerinin soykırımın önüne geçen sonuç alıcı bir girişimde bulunamadığını belirten Bahçeli, şu açıklamayı yaptı: “Geldiğimiz noktada öncelikle katliamı durduracak bir ateşkes rejiminin süratle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ardından Ortadoğu’da barış ve huzuru sürdürebilir kılacak adımların süratle atılması gerekmektedir. Bu amaçla Türkiye, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle bir ‘Kudüs Paktı’ oluşturulmalıdır. Bugün Gazze’yi yerle bir eden, Kudüs’te Mescid’i Aksa’yı her gün taciz eden, Batı Şeria’daki Filistinlilere huzur yüzü göstermeyen İsrail’in durdurulması hem Türk milletinin arzusu, hem de bölgenin ve dünyanın huzuru için asgari bir zarurettir. Bütün bunlar güçlü bir bölgesel dayanışma olmadan sağlanamayacaktır. Türkiye’nin çağrıları ve çabalarına bölge devletlerinin de samimi ve olumlu cevap vermeleri gerekmektedir.”