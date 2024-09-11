|
Gündem

RTÜK'ten Halk TV'ye para cezası: 'Bahçeli'nin kişilik hakları ihlal edildi'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'deki "Sansürsüz" programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kişilik haklarının ihlal edildiğini tespit etti, kanalına idari para cezası verdi.

17:47 - 11/09/2024 Çarşamba
DHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'deki 'Sansürsüz' isimli programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle söz konusu televizyon kanalına idari para cezası uyguladı.


RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul haftalık olağan toplantısında Halk TV izleme raporunu görüştü.

Kişilik hakları ihlal edildi

Sunuculuğunu Sinem Fıstıkoğlu'nun yaptığı 'Sansürsüz' adlı programda eski Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cem Toker'in sözleri incelendi. RTÜK, Toker'in alaycı ifadelerinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kişilik haklarını ihlal ettiğine karar verdi.


Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci Maddesinin 1'inci Fıkrasının (ç) bendinde yer alan 'Yayın hizmetleri, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uyguladı.




#RTÜK
#Halk TV
#Devlet Bahçeli
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağlık Bakanlığı 2024 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kura takvimi açıklandı! İşte münhal kadrolar