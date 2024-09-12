Sözde gazeteci Fatih Altaylı'nın 'Ayak takımı' hakaretine Anadolu Yayıncılar Federasyonu'ndan tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz

Geçtiğimiz günlerde CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği Anadolu Sohbetleri programına katıldı.
Programda Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin karşısında farklı görüşlerden birçok gazeteci yer aldı.
Ancak Fatih Altaylı YouTube'daki yayınında programa katılan gazetecilere hakaret etti. Altaylı, programdaki gazetecileri "ayak takımı" diyerek aşağılama girişiminde bulundu.
- Fatih Altaylı: "Kemal Bey gerçekten öyle bir şey yapmış mı? Hiç dostu da yok; 'Deşifre falan olursun' dememiş. Haber tek başına her şeyi anlatıyor zaten. Ciddi bir şuur noksanlığı. Cumhurbaşkanı adayıydın sen, ayak takımının yanına gidiyorsun."
Bu sözler toplantıya katılan gazeteciler başta olmak üzere geniş bir kesim tarafından tepkiyle karşılandı.
'Onursuz adam'
Toplantıyı organize eden Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, X hesabından Altaylı'nın hakaretine cevap verdi.
Özdemir: Gazeteci kisvesi altında ve tüm milli değerlere düşman!
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi. Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun kuruluşundan günümüze kadar gelinen süre içerisinde, bir yandan basın camiamızı beşinci kol faaliyetlerine karşı kullanmaya çalışan güruha karşı milli duruşuyla aman vermediğini belirtti.
- "Anadolu Yayıncılar Federasyonu, kuruluşundan günümüze kadar gelinen süre içerisinde bir yandan basın camiamızı beşinci kol faaliyetlerine karşı kullanmaya çalışan güruha karşı milli duruşu ile aman vermemiş, basın mesleğinin onur ve haysiyeti ile ülkemize hizmet etme imkanına büyük katkıları olmuş isimleri Türkiye ve Türk Milleti sevdasıyla bir çatı altında toplamayı başarmış güzide bir değerimizdir.
- Yerelden genele tüm basın mensubu ve kuruluşlarının hak ve menfaatlerinin korunması hususunda çok değerli çalışmaları bulunan Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun, gazeteci kisvesi altında ve tüm milli değerlere düşman olduğu hem mazisi hem de bugünleri ile çok iyi bilinen Fatih Altaylı isimli şahıs tarafından hedef alınması, gerçekte bu yapının Türkiye hasımlarını ne kadar rahatsız ettiğini göstermiştir.
- Yıllardan bu yana basınımızın milletimizin müşterek sesi olması yerine, karanlık güruhun oyuncağı ve aparatı olarak kullanmak isteyenlerin bühtanları, mesleğini onuru, haysiyeti ve namusu ile sürdüren birbirinden kıymetli ve Anadolu Yayıncılar Federasyonu çatısı altında buluşan değerli gazetecilerimizi hedefinden döndüremeyecektir.
- Türkiye’nin güçlü, muktedir ve temiz bir geleceğe milli kenetlenme ile ulaşma hedefimizde basınımızın güzide temsilcilerinin hedef alınmasını kınıyor, kendilerinin yanında ve destekçisi olduğumuzu ilan ediyoruz."
'Özür dilemeye davet ediyoruz'
Anadolu Yayıncılar Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Fatih Altaylı özür dilemeye davet edildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- "Anadolu Yayıncılar Federasyonu olarak CHP Eski Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nu “Anadolu Sohbetleri” programımıza davet ettik. Sn. Kılıçdaroğlu’nun nezaket gösterip katıldığı programa siyasi ayrım gözetmeksizin tüm Ankara gazetecilerini davet ettik.
- Gazeteci meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği programda Sn. Kılıçdaroğlu’na herkes sorularını dilediği gibi yöneltti; Sn. Kılıçdaroğlu ise bu soruların tamamına nezaketle cevap verdi.
- Toplantı sonrasında ise katılımcı gazetecilere Fatih Altaylı ‘Ayak Takımı’ diyerek saygısızca ve anlamsızca hakaret etti. Gece gündüz demeden mesleğini ifa etmek isteyen gazeteci meslektaşlarımızı derinden yaralayan bu ifadeyi aynen Fatih Altaylı’ya iade ediyoruz. Kendi karakterini yansıtan bu ifade nedeniyle Fatih Altaylı’yı kınıyor ve derhal toplantıya katılan gazetecilerden özür dilemeye davet ediyoruz."