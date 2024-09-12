Sözde gazeteci Fatih Altaylı'nın 'Ayak takımı' hakaretine Anadolu Yayıncılar Federasyonu'ndan tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz

Yerelden genele tüm basın mensubu ve kuruluşlarının hak ve menfaatlerinin korunması hususunda çok değerli çalışmaları bulunan Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun, gazeteci kisvesi altında ve tüm milli değerlere düşman olduğu hem mazisi hem de bugünleri ile çok iyi bilinen Fatih Altaylı isimli şahıs tarafından hedef alınması, gerçekte bu yapının Türkiye hasımlarını ne kadar rahatsız ettiğini göstermiştir.