Kılıçdaroğlu, Altaylı’ya böyle saydırdı: Namussuz, alçak!

CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile YouTuber Fatih Altaylı arasındaki kavga büyüyor. Altaylı, CHP’deki genel başkan değişiminden sonra yayınlarında Kılıçdaroğlu’nu ağır şekilde eleştirmeye başlamıştı. Kılıçdaroğlu’nun verdiği cevapla karşılıklı atışmaya evrilen tartışma hakarete vardı. Altaylı'nın “Kendisini hiç affetmiyorum. Çünkü o AK Parti’nin adamı, vatan haini” sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, paylaştığı tek tek mesajda Altaylı'ya onlarca hakaret etti.

KALEMİ, RUHU SATILIK

Mesajına “Merkepler adam olur, sen adam olmazsın” diye başlayan Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün her organizasyonuna koşarak gittiğini ifade ettiği Altaylı’ya “Yalakalık yapan kepaze” dedi. Altaylı’nın Doğan grubundayken Ciner'e küfrettiğini, Ciner çok para verince oraya geçtiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bununla ilgili Altaylı’yı “Patronların satılık elemanı” diye niteledi. Kılıçdaroğlu, “Kalemin satılık. Ruhun satılık. Hatta küfür yuvası ağzın bile satılık” dedi.

PARANIN KÖLESİ ÇUKUR

Altaylı’nın insan hakları derneği başkanı bir kadın için “Gördüğüm yerde cinsel tacizde bulunmazsam namerdim” dediğini belirten Kılıçdaroğlu, Altaylı’ya “Namert kadın düşmanı” diye yüklendi. Kılıçdaroğlu, hayli uzun mesajında Altaylı için “Gafil”, “İşbirlikçi”, “Korkak”, “Besili bir koyundan farkın yok”, “Paranın kölesi bir çukur”, “Paranın emrindeki tetikçi” ifadelerini kullandı. Altaylı’ya “Ben, bu partiyi senin gibi elinde viski kadehleriyle partime yön veren alçakların elinden aldım”, “Müptezel” diyen Kılıçdaroğlu, kendisine yönelttiği “ajan ve işbirlikçi” eleştirisi için de Altaylı’ya “İspatlamazsan namussuz ve alçaksın” cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun mesajını "Makul bir insanın işi değil, o kadar edepsiz ve terbiyesiz bir metin" diye tanımlayan Altaylı, konuyu mahkemeye taşıyacağını açıkladı: “İftiralarının hesabını yargıda verecektir. Ne olduğunu üslubuyla gösterdi. Bunun hesabını hakikaten verecek.”











