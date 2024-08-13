Kurultaya partililer gelmesin

CHP’li üst düzey yöneticilerden edinilen bilgilere göre, ATO Congresium’da yapılacak tüzük kurultayının seyircisiz yapılması düşüncesi ağır basıyor. Tüzük değişikliğinin teknik bir konu olduğu, bu nedenle de seyircilere kapatılacağı belirtiliyor.
Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği 38’inci Olağan Kurultay'da Kılıçdaroğlu taraftarları ve değişimciler sık sık karşı karşıya gelmişti. Kurultayın seyircisiz yapılmasına “Kadın Kolları Kurultayı’nda yaşanan olaylar” da bahane ediliyor. Çiğli Belediyesi'nden atılan işçiler Kadın Kolları Kurultayı’nda eylem yapmış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel işçilerin salondan çıkarılması talimatı vermişti. Benzer görüntülerin önüne geçmek için kurultay seyircisiz yapılacak.