Kurultaya partililer gelmesin

CHP’li üst düzey yöneticilerden edinilen bilgilere göre, ATO Congresium’da yapılacak tüzük kurultayının seyircisiz yapılması düşüncesi ağır basıyor. Tüzük değişikliğinin teknik bir konu olduğu, bu nedenle de seyircilere kapatılacağı belirtiliyor.