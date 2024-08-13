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Kurultaya partililer gelmesin

Tüzük kurultayına hazırlanan CHP'de genel merkez yeni planlar yapıyor. Son dönemdeki etkinliklerde yaşanan krizler ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu yanlılarının taşkınlık çıkarma ihtimaline karşı parti yönetimi önlem aldı. Genel Merkez, Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin kurultayda gerginlik çıkarmasından çekiniyor.

Mehmet Güney
09:09 - 13/08/2024 Salı
Yeni Şafak
CHP Kurultayı
CHP Kurultayı

CHP’li üst düzey yöneticilerden edinilen bilgilere göre, ATO Congresium’da yapılacak tüzük kurultayının seyircisiz yapılması düşüncesi ağır basıyor. Tüzük değişikliğinin teknik bir konu olduğu, bu nedenle de seyircilere kapatılacağı belirtiliyor.


Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği 38’inci Olağan Kurultay'da Kılıçdaroğlu taraftarları ve değişimciler sık sık karşı karşıya gelmişti. Kurultayın seyircisiz yapılmasına “Kadın Kolları Kurultayı’nda yaşanan olaylar” da bahane ediliyor. Çiğli Belediyesi'nden atılan işçiler Kadın Kolları Kurultayı’nda eylem yapmış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel işçilerin salondan çıkarılması talimatı vermişti. Benzer görüntülerin önüne geçmek için kurultay seyircisiz yapılacak.

#CHP
#ATO Congresium
#Kemal Kılıçdaroğlu
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