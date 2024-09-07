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Bahçeli'den MHP'li isme sürpriz otomobil hediyesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, garajındaki klasik otomobillerden biri olan 1978 model cipi, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Ali Uçak'a hediye etti.

12:36 - 7/09/2024 Cumartesi
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Devlet Bahçeli - MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Ali Uçak
Devlet Bahçeli - MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Ali Uçak
MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli
, 06 CCC 001 plakalı cipini MYK üyesi Ali Uçak'a hediye etti. Bahçeli, aracın ruhsat ve anahtarını, makamında Uçak'a verdi. Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, cipi Ali Uçak'a teslim etti.


"Anlamlı hediyeye gözüm gibi bakacağıma söz veriyorum"


Ali Uçak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aldığım bu anlamlı hediye karşısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye bu ince düşüncesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisi iyi günümüzde kötü günümüzde her zaman yanımızda olmuştur. Bu anlamlı hediyeye gözüm gibi bakacağıma söz veriyorum" dedi.





#Devlet Bahçeli
#MHP
#Ali Uçak
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